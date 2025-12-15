Xã xin kinh phí thi hành án vụ "gian nan đòi lại nhà cho ủy ban thị trấn thuê"

Ngày 15-12, ông Võ Công Chính (ngụ xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) cho biết ông vừa có buổi làm việc với các cơ quan liên quan để giải quyết quyền lợi trong vụ gian nan đòi lại nhà cho ủy ban thị trấn thuê mà PLO nhiều lần phản ánh.
Theo ông Chính, buổi làm việc có đại diện Thi hành án dân sự TP Đà nẵng, VKSND khu vực 5 – Đà Nẵng, UBND xã Núi Thành.
Tại buổi làm việc, đại diện Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng thông báo quyết định thi hành án của cơ quan này.
Theo đó, buộc UBND thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ; nay là xã Núi Thành, TP Đà Nẵng phải trả tiền thuê nhà cho ông Chính tính đến ngày 30-9 là 105 triệu đồng, đồng thời giao lại căn nhà cho ông Chính theo hợp đồng.
Theo đại diện UBND xã Núi Thành, chính quyền địa phương đã nhiều lần họp, xin ý kiến chỉ đạo cấp trên trong việc thi hành theo quyết định thi hành án của cơ quan Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng.
Đối với khoản tiền phải trả cho ông Chính, đại diện UBND xã Núi Thành cho rằng xã đang xin chủ trương, kinh phí thực hiện bản án của toà.
“Sau khi UBND TP Đà Nẵng có hướng dẫn về bố trí, sử dụng nguồn kinh phí để thi hành án, chúng tôi sẽ làm thủ tục chi trả tiền thuê nhà cho ông Chính theo nội dung bản án”- đại diện UBND xã Núi Thành nêu ý kiến.
Đối với nội dung buộc trả nhà, đại diện UBND xã Núi Thành cho hay đã yêu cầu bốn hộ dân đang sinh sống trong căn nhà của ông Chính bàn giao căn nhà. Tuy nhiên, đến nay, bốn hộ dân này không chuyển nơi ở, không bàn giao lại cho ông Chính.
Đại diện UBND xã Núi Thành đề nghị cơ quan thi hành án dân sự chờ kết quả trả lời đơn khiếu nại của ông HM để có hướng tổ chức thi hành án dứt điểm.
Trong trường hợp bốn hộ dân không trả nhà, UBND xã Núi Thành đề nghị Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng cưỡng chế buộc các hộ dân ra khỏi nhà để UBND xã thực hiện bản án.
Như PLO nhiều lần thông tin, UBND thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ có thuê ngôi nhà của ông Võ Công Chính để bố trí nơi ở tạm cho bốn hộ dân (trong đó có ông HM và các con cháu) bị ảnh hưởng bởi giải tỏa.
Theo hợp đồng, thời hạn thuê nhà một năm, bắt đầu từ ngày 28-2-2022. Tuy nhiên, sau khi hợp đồng kết thúc, UBND thị trấn Núi Thành cũ không trả lại nhà, các hộ dân tiếp tục sinh sống tại đây.
Ông Chính nhiều lần liên hệ cơ quan chức năng để lấy lại nhà nhưng bất thành. Ông Chính kiện ra tòa đòi lại nhà. Hai bản án sơ thẩm, phúc thẩm đều buộc UBND thị trấn Núi Thành bàn giao nhà, trả chi phí thuê nhà kể từ khi kết thúc hợp đồng đến ngày 30-9-2024 cho ông Chính.
Tuy nhiên, đến nay ông Chính vẫn chưa thể lấy lại căn nhà, tiền cho thuê.