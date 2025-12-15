Xã xin kinh phí thi hành án vụ "gian nan đòi lại nhà cho ủy ban thị trấn thuê" 15/12/2025 15:16

(PLO)- Xã Núi Thành đề nghị UBND TP Đà Nẵng cho chủ trương, kinh phí thực hiện bản án của tòa trong vụ "gian nan đòi lại nhà cho ủy ban thị trấn thuê".

Ngày 15-12, ông Võ Công Chính (ngụ xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) cho biết ông vừa có buổi làm việc với các cơ quan liên quan để giải quyết quyền lợi trong vụ gian nan đòi lại nhà cho ủy ban thị trấn thuê mà PLO nhiều lần phản ánh.

Theo ông Chính, buổi làm việc có đại diện Thi hành án dân sự TP Đà nẵng, VKSND khu vực 5 – Đà Nẵng, UBND xã Núi Thành.

Ông Võ Công Chính gặp khó khi đòi lại căn nhà của mình. Ảnh: TN

Tại buổi làm việc, đại diện Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng thông báo quyết định thi hành án của cơ quan này.

Theo đó, buộc UBND thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ; nay là xã Núi Thành, TP Đà Nẵng phải trả tiền thuê nhà cho ông Chính tính đến ngày 30-9 là 105 triệu đồng, đồng thời giao lại căn nhà cho ông Chính theo hợp đồng.

Theo đại diện UBND xã Núi Thành, chính quyền địa phương đã nhiều lần họp, xin ý kiến chỉ đạo cấp trên trong việc thi hành theo quyết định thi hành án của cơ quan Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng.

Đối với khoản tiền phải trả cho ông Chính, đại diện UBND xã Núi Thành cho rằng xã đang xin chủ trương, kinh phí thực hiện bản án của toà.

“Sau khi UBND TP Đà Nẵng có hướng dẫn về bố trí, sử dụng nguồn kinh phí để thi hành án, chúng tôi sẽ làm thủ tục chi trả tiền thuê nhà cho ông Chính theo nội dung bản án”- đại diện UBND xã Núi Thành nêu ý kiến.

Đối với nội dung buộc trả nhà, đại diện UBND xã Núi Thành cho hay đã yêu cầu bốn hộ dân đang sinh sống trong căn nhà của ông Chính bàn giao căn nhà. Tuy nhiên, đến nay, bốn hộ dân này không chuyển nơi ở, không bàn giao lại cho ông Chính.

Đại diện UBND xã Núi Thành đề nghị cơ quan thi hành án dân sự chờ kết quả trả lời đơn khiếu nại của ông HM để có hướng tổ chức thi hành án dứt điểm.

Ông Chính vẫn chưa đòi lại được căn nhà của mình. Ảnh: TN

Trong trường hợp bốn hộ dân không trả nhà, UBND xã Núi Thành đề nghị Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng cưỡng chế buộc các hộ dân ra khỏi nhà để UBND xã thực hiện bản án.