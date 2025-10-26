Ra quyết định thi hành án vụ “gian nan đòi lại nhà cho ủy ban thị trấn thuê” 26/10/2025 11:15

(PLO)- Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng quyết định cho thi hành án vụ gian nan đòi lại nhà cho ủy ban thị trấn thuê.

Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng vừa ra quyết định thi hành án đối với UBND thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ; nay là UBND xã Núi Thành, TP Đà Nẵng. Việc thi hành án này nhằm lấy lại căn nhà trong vụ gian nan đòi lại nhà cho ủy ban thị trấn thuê mà Pháp Luật TP.HCM nhiều lần phản ánh.

Căn nhà của ông Võ Công Chính cho UBND thị trấn Núi Thành cũ thuê. Ảnh: TN

Buộc trả lại căn nhà

Theo đó, Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng buộc UBND xã Núi Thành giao lại tài sản là ngôi nhà ba tầng theo hợp đồng thuê được lập vào 28-2-2022, đồng thời trả tiền thuê nhà phát sinh đến ngày 30-9-2025 là 105 triệu đồng cho chủ ngôi nhà là ông Võ Công Chính (ngụ xã Núi Thành).

Trao đổi với PLO, ông Văn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Núi Thành, cho hay UBND xã đang làm các thủ tục thi hành án theo yêu cầu của Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng.

Theo ông Tuấn, khi còn cấp huyện, với tư cách là bí thư Huyện ủy Núi Thành, ông đã chỉ đạo thực hiện bản án của tòa nhưng thực tiễn phát sinh nhiều vấn đề khó xử lý.

“Trước đây, ông Chính không yêu cầu thi hành án và địa phương không biết phải trả 105 triệu đồng cho ông này theo yêu cầu của tòa từ nguồn nào”- ông Tuấn nói.

Bí thư xã Núi Thành cho rằng vụ việc rất nhùng nhằng, bắt đầu từ “cái sai của người khác dẫn đến cái sai của UBND thị trấn”.

“Chuyện đền bù, ông HM khởi kiện UBND huyện tòa đã bác đơn. Còn ông HM chiếm dụng nhà của ông Chính, nhưng thực tế là ông Chính cho UBND thị trấn thuê. Như vậy thì thị trấn sai với ông Chính, còn ông M sai với thị trấn”- ông Tuấn nói.

Ông Tuấn cho hay UBND thị trấn Núi Thành cũ từng làm các thủ tục khởi kiện ông HM ra tòa vì ông này chiếm dụng nhà, dẫn đến phải chịu trách nhiệm đối với 105 triệu đồng phát sinh.

Tuy nhiên, mọi việc chưa kịp thực hiện thì thực hiện chủ trương sáp nhập. Do đó, vụ việc chưa được thụ lý giải quyết.

“Tôi đã có văn bản đốc thúc, chỉ đạo UBND xã giải quyết phản ánh của báo Pháp Luật TP.HCM”- ông Văn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Núi Thành,

Ông Võ Công Chính đứng trong ngôi nhà của chính mình mà người khác đang sử dụng. Ảnh: TN

Chế tài trong thi hành án

Theo luật sư Phạm Xuân Linh, Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam, cơ quan nhà nước hay cá nhân thi hành án đều bình đẳng, thi hành án cần tiến hành đúng các thủ tục pháp luật quy định.

Cơ quan thi hành án tống đạt các văn bản, giấy tờ cho UBND thị trấn Núi Thành, nay là xã Núi Thành, tự nguyện thi hành án. Nếu không tự nguyện thi hành án thì cơ quan thi hành án cưỡng chế thi hành án.

Ông Linh cho rằng đây là bản án dân sự nên có ràng buộc chế tài thi hành. UBND xã Núi Thành buộc phải thi hành án, nguồn tài chính sẽ do cơ quan này tự tính toán, thậm chí UBND xã Núi Thành có tài sản, có thể phong toả để thi hành án.