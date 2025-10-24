Thông tin mới vụ gian nan đòi lại căn nhà cho ủy ban thị trấn thuê 24/10/2025 11:09

(PLO)- Cơ quan thi hành án mời chủ căn nhà trong vụ "Gian nan đòi lại căn nhà cho ủy ban thị trấn thuê" làm việc.

Sáng 24-10, ông Võ Công Chính (ngụ xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) cho biết cơ quan thi hành án đã mời ông đến làm việc để giải quyết vụ “Gian nan đòi lại căn nhà đã cho ủy ban thị trấn thuê” mà báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh.

Theo ông Chính, cơ quan thi hành án thông báo sẽ mời UBND xã Núi Thành, gia đình ông HM (đang ở trong căn nhà) cùng làm việc để giải quyết thi hành bản án.

Dù hai lần tòa tuyên thắng kiện, ông Võ Công Chính vẫn chưa thể đòi lại căn nhà đã cho UBND thị trấn Núi Thành cũ thuê. Ảnh: TN

Trả lời PLO sáng cùng ngày, ông Lương Công Tuấn, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng, cho biết cuộc làm việc để yêu cầu UBND xã Núi Thành báo cáo vụ việc tạm hoãn do bão số 12. Dự kiến, tuần sau Ban Pháp chế sẽ mời UBND xã Núi Thành, các cơ quan liên quan họp để giải quyết.

Theo Trưởng Ban Pháp chế, các cơ quan liên quan, UBND xã Núi Thành đã báo cáo vụ việc. Cuộc họp dự kiến diễn ra vào tuần tới sẽ làm rõ, giải quyết theo tinh thần quyền lợi hợp pháp, chính đáng phải bảo vệ tới nơi.

“Chúng tôi rất quan tâm và giám sát kỹ vụ này”- ông Tuấn nói. Trưởng Ban Pháp chế cho hay sẽ có văn bản thông báo kết quả giải quyết cho báo Pháp Luật TP.HCM sau khi họp với các cơ quan liên quan.

Như PLO nhiều lần thông tin, UBND thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ có thuê nhà của ông Võ Công Chính để bố trí nơi ở tạm cho bốn hộ dân (trong đó có ông HM và các con cháu) bị ảnh hưởng bởi giải tỏa huyện Núi Thành.

Theo hợp đồng, thời hạn thuê một năm, bắt đầu từ ngày 28-2-2022. Tuy nhiên, sau khi hợp đồng kết thúc, UBND thị trấn Núi Thành không trả lại nhà, các hộ dân tiếp tục sinh sống tại đây.

Ông Chính nhiều lần liên hệ cơ quan chức năng để lấy lại nhà nhưng bất thành. Ông Chính kiện ra tòa đòi lại nhà. Hai bản án sơ thẩm, phúc thẩm, tòa đều buộc UBND thị trấn Núi Thành bàn giao nhà, trả chi phí thuê nhà kể từ khi kết thúc hợp đồng đến ngày 30-9-2024 cho ông Chính.

Tuy nhiên, đến nay ông Chính vẫn chưa thể lấy lại căn nhà, tiền cho thuê. Mới đây, ông Chính đã có đơn gửi Phòng Thi hành án dân sự khu vực 5 – TP Đà Nẵng yêu cầu thi hành án.