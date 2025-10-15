HĐND TP Đà Nẵng sẽ giám sát vụ việc ‘gian nan đòi lại căn nhà đã cho uỷ ban thị trấn thuê’ 15/10/2025 15:46

(PLO)- Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng sẽ mời họp, yêu cầu xã Núi Thành báo cáo để giám sát vụ việc người dân gặp khó khi đòi lại căn nhà đã cho thị trấn Núi Thành (cũ) thuê.

Trao đổi với PLO, ngày 15-10, ông Lương Công Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng cho biết, đã nắm thông tin vụ việc ông Võ Công Chính (ngụ xã Núi Thành) gặp khó trong việc đòi lại căn nhà đã cho UBND thị trấn Núi Thành (huyện Núi Thành, Quảng Nam cũ) thuê.

“Tôi đã mời họp, khi họp sẽ yêu cầu xã Núi Thành báo cáo, hiện nay đã có văn bản rồi”, ông Tuấn nói và khẳng định Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng sẽ giám sát, có thông tin phản hồi về vụ việc.

Ông Chính gặp khó trong việc đòi lại căn nhà đã cho thị trấn Núi Thành (cũ) thuê. Ảnh: TN

Như PLO thông tin, ông Võ Công Chính phản ánh chuyện hy hữu về việc ông cho UBND thị trấn Núi Thành (thuộc UBND huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ) thuê ngôi nhà ba tầng nhưng mãi không thể đòi lại nhà.

Cụ thể, UBND thị trấn Núi Thành trước đây có thuê nhà của ông để bố trí nơi ở tạm cho bốn hộ dân (trong đó có ông HM và các con cháu) bị ảnh hưởng bởi công tác giải tỏa, đền bù của huyện.

Theo hợp đồng, thời hạn thuê là một năm, bắt đầu từ ngày 28-2-2022. Tuy nhiên, sau khi hợp đồng kết thúc, UBND thị trấn Núi Thành không trả lại nhà, các hộ dân tiếp tục sinh sống tại đây.

Ông Chính nhiều lần liên hệ cơ quan chức năng để lấy lại nhà nhưng bất thành.

Quá bức xúc, ông Chính kiện ra toà đòi quyền lợi. Hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm, toà buộc UBND thị trấn Núi Thành bàn giao nhà và trả chi phí thuê nhà kể từ khi kết thúc hợp đồng đến 30-9-2024 cho ông Chính.

Tuy nhiên, đến nay ông Chính vẫn chưa thể lấy lại căn nhà và tiền cho thuê.