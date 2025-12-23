Bộ Tư pháp sắp tổ chức thi kết thúc tập sự Thừa phát lại sau 5 năm 23/12/2025 18:07

(PLO)- Những người đã học lớp đào tạo Thừa phát lại cần hoàn thiện hồ sơ gửi về Sở Tư pháp các tỉnh, TP để đăng ký thi kết thúc tập sự hành nghề Thừa phát lại.

Ngày 23-12, Bộ Tư pháp có văn bản gửi Sở Tư pháp các tỉnh, TP về việc đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại (TPL) năm 2025.

Cụ thể, thời gian tổ chức thi dự kiến tổ chức trước ngày 10-2-2026. Địa điểm thi sẽ tùy thuộc số lượng người đăng ký tham dự kiểm tra sẽ tổ chức tại một hoặc hai địa điểm là thành phố Hà Nội và TP.HCM (thời gian, địa điểm chính thức sẽ có thông báo cụ thể sau).

Về tiêu chuẩn, đối tượng được đăng ký tham dự kiểm tra là công dân Việt Nam không quá 65 tuổi, chấp hành tốt Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt; Có trình độ Cử nhân Luật trở lên; Có Chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo nghề TPL hoặc Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề TPL hoặc Quyết định công nhận tương đương đào tạo nghề TPL ở nước ngoài

Cạnh đó, người đăng ký kiểm tra đã hoàn thành tập sự và được Sở Tư pháp nơi người đăng ký tập sự thông báo bằng văn bản về việc công nhận hoàn thành tập sự theo quy định tại Thông tư số 05/2020/TT-BTP.

Bài kiểm tra được thực hiện dưới hình thức kiểm tra trắc nghiệm trên máy tính, gồm hai bài kiểm tra.

Bài kiểm tra thứ nhất là các câu hỏi liên quan đến kiến thức chung về pháp luật trong lĩnh vực TPL, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp TPL. Bài kiểm tra thứ hai là các câu hỏi liên quan đến kỹ năng thực hiện nghiệp vụ TPL. Thời gian của mỗi bài kiểm tra là 60 phút.

Hồ sơ đăng ký gồm:

- Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề TPL theo mẫu TP-TPL-07 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2024/TT-BTP.



- Báo cáo kết quả tập sự hành nghề TPL có nhận xét của TPL hướng dẫn và xác nhận của Văn phòng TPL nhận tập sự (bản sao chứng thực).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ là 15 ngày kể từ ngày thông báo (từ ngày 23-12-2025 đến hết ngày 6-1-2026).

Địa điểm nộp hồ sơ: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Sở Tư pháp tỉnh, TP nơi đăng ký tập sự hành nghề TPL (tính theo dấu bưu điện nơi gửi đi).