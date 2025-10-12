Dự thảo Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi): Văn phòng thừa phát lại đổi tên thành Văn phòng THADS, hoạt động ra sao? 12/10/2025 12:00

Dự thảo Luật THADS (sửa đổi) dự kiến sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khoá XV.

Luật THADS hiện hành không quy định về hoạt động của thừa phát lại và chức danh này lại được thực hiện theo Nghị định số 08/2020 của Chính phủ.

Theo tờ trình, Văn phòng thừa phát lại và thừa phát lại sẽ lần lượt đổi tên thành Văn phòng THADS và Thừa hành viên. Điều này thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ công tác THADS theo chủ trương xã hội hóa một số hoạt động THADS tại Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương.

Dự thảo Luật THADS (sửa đổi) đã dành mục 2 Chương II để quy định về Thừa hành viên và Văn phòng thi hành án dân sự.

Đề xuất quy định Văn phòng THADS

Cụ thể, theo Điều 25 Dự thảo Luật THADS (sửa đổi), văn phòng THADS là tổ chức hành nghề THADS, được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty hợp danh.

Văn phòng THADS có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính.

Thừa phát lại đang làm việc trong một buổi cưỡng chế thi hành án ở giai đoạn thí điểm. Ảnh: TP

Văn phòng THADS được thực hiện các công việc sau đây:

Tổ chức THA theo quy định; xác minh điều kiện THA theo yêu cầu. Thông báo về THA theo đề nghị của cơ quan THADS hoặc tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của cơ quan khác theo quy định của Chính phủ.

Lập vi bằng theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Chính phủ. Thực hiện các công việc khác về THADS theo ủy quyền của cơ quan THADS.

Văn phòng THADS do 1 Thừa hành viên thành lập được tổ chức theo loại hình doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời là Trưởng văn phòng THADS và phải là Thừa hành viên đã hành nghề Thừa hành viên từ đủ 2 năm trở lên.

Văn phòng THADS do 2 thừa hành viên trở lên thành lập được tổ chức theo loại hình công ty hợp danh, Trưởng văn phòng THADS phải là thành viên hợp danh của văn phòng THADS và đã hành nghề thừa hành viên từ đủ 2 năm trở lên.

Trưởng Văn phòng THADS là người đại diện theo pháp luật của văn phòng THADS, thực hiện việc quản lý và điều hành hoạt động của văn phòng THADS, không được thuê người khác điều hành văn phòng THADS, không được cho thuê văn phòng THADS.

Các tranh chấp về việc thực hiện hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng liên quan đến việc thực hiện công việc của Văn phòng THADS và thừa hành viên do cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật dân sự và tố tụng dân sự.

Văn phòng THADS tổ chức THA ra sao?

Điều 30 Dự thảo cũng quy định Văn phòng THADS tổ chức THA theo yêu cầu của đương sự đối với những bản án, quyết định thuộc thẩm quyền của cơ quan THADS tỉnh, thành phố nơi văn phòng đặt trụ sở, trừ trường hợp chủ động ra quyết định THA quy định tại khoản 2 Điều 32 của Luật này.

Việc yêu cầu THA thực hiện theo quy định tại Điều 33 của Luật này (ra quyết định THA theo yêu cầu). Đối với một khoản phải thi hành hoặc nhiều khoản phải thi hành trong cùng một bản án quyết định do cùng một người phải THA thì người yêu cầu chỉ được yêu cầu cơ quan THADS hoặc một Văn phòng THADS tổ chức thi hành.

Thỏa thuận về việc tổ chức THA giữa người yêu cầu THA và văn phòng THA được thể hiện dưới hình thức hợp đồng dịch vụ.

Mức chi phí thi hành án do Thừa hành viên thực hiện theo quy định của Chính phủ. Người yêu cầu THA và Văn phòng THADS thỏa thuận về chi phí tổ chức THA theo quy định và các chi phí khác (nếu có).

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng dịch vụ, Trưởng Văn phòng THADS ra quyết định THA.

Khi Văn phòng THADS tổ chức THA thì áp dụng các quy định tại Chương III của Luật này về thủ tục, biện pháp bảo đảm, cưỡng chế THADS. Trưởng Văn phòng THADS thực hiện các trình tự, thủ tục như Thủ trưởng cơ quan THADS; Thừa hành viên thực hiện các trình tự, thủ tục như chấp hành viên...

Trường hợp cưỡng chế THA cần huy động lực lượng, Văn phòng THADS báo cáo cơ quan có thẩm quyền nơi văn phòng THADS đặt trụ sở để quyết định và chỉ đạo việc cưỡng chế THA. Trên cơ sở ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, Thừa hành viên ra quyết định cưỡng chế THA và thực hiện việc cưỡng chế theo quy định.

Không áp dụng quy định tại các Điều 48 về ủy thác THA, Điều 49 về ủy thác xử lý tài sản và Điều 70 về tạm hoãn xuất cảnh trong trường hợp Văn phòng THADS tổ chức THA.

Dự thảo cũng quy định việc THA của thừa hành viên chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

Có căn cứ đình chỉ THA theo quy định. Theo thỏa thuận giữa Văn phòng THADS và người yêu cầu THA, trừ trường hợp việc chấm dứt làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người thứ ba.

Thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b khoản 5 Điều 38 về trường hợp có căn cứ xác định giao dịch liên quan đến tài sản THA nhằm trốn tránh nghĩa vụ THA. Trừ trường hợp người phải THA có tài sản khác hoặc Văn phòng THADS và người yêu cầu có thỏa thuận khác.

Có quyết định về việc THA chưa có điều kiện thi hành, trừ trường hợp Văn phòng THADS và người yêu cầu có thỏa thuận khác.

Phát sinh điều kiện THA ngoài địa bàn cấp tỉnh nơi Văn phòng THADS đặt trụ sở, trừ trường hợp Văn phòng THADS và người yêu cầu có thỏa thuận khác.