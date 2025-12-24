Vụ 1 người chết khi đào cống dưới chân cầu Trần Hoàng Na: 3 người lãnh án 24/12/2025 20:09

(PLO)- TAND khu vực 1- TP Cần Thơ vừa tuyên án với ba bị cáo trong vụ 1 người chết khi đào cống dưới chân cầu Trần Hoàng Na hồi tháng 8-2024.

Chiều ngày 24-12, sau khi xét xử sơ thẩm TAND khu vực 1 – TP Cần Thơ đã tuyên án vụ một người chết khi đào cống dưới chân cầu Trần Hoàng Na đối với ba bị cáo.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, tòa tuyên bị cáo Huỳnh Phương Dung, Nguyễn Hà Trung và Nguyễn Trường Giang phạm tội vi phạm quy định về an toàn lao động, phạt các bị cáo này lần lượt số tiền là 80 triệu đồng, 50 triệu đồng và 20 triệu đồng.

Trước đó, tại tòa bị cáo Dung cho mình không phạm tội như cáo trạng truy tố. Luật sư của bị cáo này đề nghị tòa tuyên bị cáo không phạm tội do bị cáo không liên quan, không trực tiếp làm công trình…

HĐXX nhận định, tại tờ tự khai của bị cáo Dung, biên bản ghi lời khai, tin nhắn giữa bị cáo Dung và Giang, bị cáo Dung thừa nhận mọi hoạt động đến dự án đều do bị cáo chỉ đạo, điều hành, quản lý.

Tại phiên tòa bị cáo Dung cũng thừa nhận công trình do bị cáo ứng tiền ra gần 4 tỉ để làm công trình, mua trang thiết bị và trả lương cho công nhân. Do đó, bị cáo Dung và luật sư cho rằng bị cáo không liên quan trong vụ án, không phạm tội, theo toà là không có căn cứ.

Video: TAND khu vực 1- Cần Thơ xét xử vụ án.

Theo cáo trạng, ngày 22-8-2024, nhóm công nhân của Công ty TNHH đầu tư xây dựng HLP.C gồm Nguyễn Trường Giang và năm người khác, trong đó có anh NVT thi công công trình lắp đặt cống thoát nước đường dân sinh dưới chân cầu Trần Hoàng Na.

Khi đang thi công thì phát hiện bị vướng ống dẫn dây cáp điện, nước ngầm nên không thể tiếp tục thi công. Giang gọi điện thoại báo cho Nguyễn Hà Trung (phó giám đốc Công ty HLP.C, kiêm giám sát công trình) để thông báo cho cơ quan quản lý điện lực và cấp thoát nước có liên quan biết để phối hợp xử lý.

Trung gọi cho điện lực và cấp thoát nước nhưng không có phản hồi. Trung kêu Giang tiếp tục thi công cho kịp tiến độ.

Khoảng 14 giờ ngày 23-8-2024, Giang sử dụng mạng xã hội Zalo để nhắn tin và gửi clip cho cho Huỳnh Phương Dung báo cáo việc thi công gặp khó khăn như trên. Dung nhắn tin trả lời động viên Giang tiếp tục thi công để hoàn thành công trình.

16 giờ cùng ngày, theo sự chỉ đạo của Trung và Dung, Giang không cho dừng thi công để đảm bảo an toàn mà vẫn cho nhóm công nhân thi công lắp đặt cống thoát nước. Công nhân không được trang bị bảo hộ lao động, không có rào chắn, không có thiết bị giữ thành hố khi đào để chống sạt lở dẫn đến sự cố xảy ra sạt lở đất… Vụ sạt lở đã vùi lấp anh NVT, một công nhân khác được cứu kịp thời bị choáng được đưa đi cấp cứu.

Đến 19 giờ 30 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm được anh NVT nhưng anh đã tử vong trước đó, do suy hô hấp cấp sau ngạt.

Theo kết luận giám định của Sở Xây dựng, việc bổ sung hệ thống hạ tầng kỹ thuật dưới đường dân sinh cầu Trần Hoàng Na của Ban Quản lý dự án ODA là chưa đủ cơ sở pháp lý để thực hiện.

Cũng theo cáo trạng, Dung thành lập công ty HLP.C, nhờ con ruột đứng tên giám đốc, thực tế mọi hoạt động đều do Dung chỉ đạo, quản lý. Công trình lắp đặt cống thoát nước dưới đường dân sinh cầu Trần Hoàng Na do Dung nhận thầu và toàn bộ nhóm công nhân do Dung thuê, bao gồm cả Trung.

Cáo trạng truy tố các bị can Huỳnh Phương Dung, Nguyễn Hà Trung và Nguyễn Trường Giang về tội vi phạm quy định về an toàn lao động theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 295 BLHS.