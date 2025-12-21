Cần Thơ: Sắp xét xử vụ 1 người chết khi đào cống dưới chân cầu Trần Hoàng Na 21/12/2025 15:46

(PLO)- TAND khu vực 1- TP Cần Thơ chuẩn bị đưa ra xét xử sơ thẩm đối với ba bị cáo trong vụ tai nạn lao động.

Theo nguồn tin của PLO, chiều ngày 23-12 tới đây, TAND khu vực 1 – TP Cần Thơ sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ vi phạm quy định về an toàn lao động đối với ba bị cáo liên quan vụ tai nạn lao động làm chết người khi đào cống dưới chân cầu Trần Hoàng Na.

Hiện trường vụ tai nạn hồi tháng 8-2024. Ảnh: CHÂU ANH

Theo cáo trạng, ngày 22-8-2024, nhóm công nhân của Công ty TNHH đầu tư xây dựng HLP.C gồm Nguyễn Trường Giang và năm người khác, trong đó có anh NVT thi công công trình lắp đặt cống thoát nước đường dân sinh dưới chân cầu Trần Hoàng Na (phường Hưng Lợi cũ, nay là phường Tân An).

Khi đang thi công thì phát hiện bị vướng ống dẫn dây cáp điện, nước ngầm nên không thể tiếp tục thi công. Giang gọi điện thoại báo cho Nguyễn Hà Trung (phó giám đốc Công ty HLP.C, kiêm giám sát công trình) để thông báo cho cơ quan quản lý điện lực và cấp thoát nước có liên quan biết để phối hợp xử lý.

Trung gọi cho điện lực và cấp thoát nước nhưng không có phản hồi. Trung kêu Giang tiếp tục thi công cho kịp tiến độ.

Khoảng 14 giờ ngày 23-8-2024, Giang sử dụng mạng xã hội Zalo để nhắn tin và gửi clip cho cho Huỳnh Phương Dung báo cáo việc thi công gặp khó khăn như trên. Dung nhắn tin trả lời động viên Giang tiếp tục thi công để hoàn thành công trình.

16 giờ cùng ngày, theo sự chỉ đạo của Trung và Dung, Giang không cho dừng thi công để đảm bảo an toàn mà vẫn cho nhóm công nhân thi công lắp đặt cống thoát nước. Công nhân không được trang bị bảo hộ lao động, không có rào chắn, không có thiết bị giữ thành hố khi đào để chống sạt lở dẫn đến sự cố xảy ra sạt lở đất…

Vụ sạt lở đã vùi lấp anh NVT, một công nhân khác được cứu kịp thời bị choáng được đưa đi cấp cứu.

Đến 19 giờ 30 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm được anh NVT nhưng anh đã tử vong trước đó, do suy hô hấp cấp sau ngạt.

Theo kết luận giám định của Sở Xây dựng, việc bổ sung hệ thống hạ tầng kỹ thuật dưới đường dân sinh cầu Trần Hoàng Na của Ban Quản lý dự án ODA là chưa đủ cơ sở pháp lý để thực hiện...

Cũng theo cáo trạng, Dung thành lập công ty HLP.C, nhờ con ruột đứng tên giám đốc, thực tế mọi hoạt động đều do Dung chỉ đạo, quản lý. Công trình lắp đặt cống thoát nước dưới đường dân sinh cầu Trần Hoàng Na do Dung nhận thầu và toàn bộ nhóm công nhân do Dung thuê, bao gồm cả Trung.

Cáo trạng truy tố các bị can Huỳnh Phương Dung, Nguyễn Hà Trung và Nguyễn Trường Giang về tội vi phạm quy định về an toàn lao động theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 295 BLHS.