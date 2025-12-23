Đề nghị mức án đối với 7 cựu cán bộ ở Cần Thơ 23/12/2025 21:00

(PLO)- Trong vụ xét xử vụ 7 cựu cán bộ ở Cần Thơ vi phạm quy định bồi thường khi thu hồi đất, đại diện VKS đã đề nghị mức hình phạt với các bị cáo.

Chiều 23-12, TAND TP Cần Thơ tiếp tục xét xử vụ 7 cựu cán bộ huyện Long Mỹ, Hậu Giang cũ vi phạm quy định về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo tại tòa chiều ngày 23-12. Ảnh: NHẪN NAM

Cụ thể, các bị cáo Phan Việt Đức, cựu Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn; Lê Hoàng Đủ, công chức; Lâm Sĩ Tiếng, nhân viên hợp đồng bị truy tố về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Các bị cáo Nguyễn Thanh Giang (cựu chủ tịch huyện), Phạm Đăng Khoa (cựu chánh thanh tra huyện), Trần Điền Lâm (cựu trưởng phòng TN&MT), Dương Ngọc Hải (cựu phó chủ tịch huyện) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong phần xét xử buổi chiều hôm nay, đại diện VKS đã đề nghị mức hình phạt đối với từng bị cáo.

Cụ thể, về nhóm tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, VKS đề nghị phạt bị cáo Đức từ 20 tháng 27 ngày tù đến 24 tháng tù; bị cáo Đủ từ 12-18 tháng và bị cáo Tiếng từ 18-24 tháng cải tạo không giam giữ.

Nhóm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, VKS đề nghị phạt bị cáo Giang, Khoa cùng 3 năm tù cho hưởng án treo; hai bị cáo Hải và Lâm cùng bị đề nghị phạt từ 12-18 tháng cải tạo không giam giữ.

Bào chữa cho bị cáo Đức, luật sư cho rằng VKS truy tố bị cáo này về tội vi phạm quy định về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là chưa có cơ sở; số tiền 214 triệu gây thiệt hại là không đúng.

Luật sư của bị cáo Đức đề nghị toà tuyên bị cáo không phạm tội vì “mấu chốt” là bị cáo Đức không nằm trong hội đồng bồi thường, đồng thời xem xét việc bỏ lọt tội phạm khi “cùng một văn bản mà buộc tội người này, không buộc tội người khác”.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: NHẪN NAM

Bào chữa cho bị cáo Giang, luật sư cho rằng quy kết số tiền thiệt hại hơn 1,67 tỉ cho bị cáo này là chưa đủ cơ sở.

Theo luật sư, việc ông L có hành vi đào ao trước đó nhưng uỷ ban thị trấn không phát hiện, trách nhiệm thuộc về chủ tịch UBND thị trấn, bị cáo Giang không biết và không thể biết, không ai báo cáo cho bị cáo biết việc ông L đào ao. Đến khi biết có đào ao thì đất không thuộc ông L nữa mà thuộc trung tâm quỹ đất. Sau khi phát hiện sai phạm bị cáo đã thực hiện hết trách nhiệm là ký quyết định thanh tra…

Theo đó, luật sư cho rằng trách nhiệm bị cáo Giang liên quan phần đào ao là không có để buộc bị cáo liên đới phần bồi thường 1,4 tỉ.

Vị luật sư cho rằng, có chăng bị cáo Giang thiếu trách nhiệm vì không đôn đốc cấp dưới, nên việc truy tố bị cáo ở khoản 3 là chưa có cơ sở. Về nhân thân, bị cáo Giang có nhiều tình tiết giảm nhẹ mà không có tình tiết tăng nặng; bị cáo vi phạm với lỗi vô ý và không có tính chất vụ lợi. Do đó, luật sư cho rằng mức đề nghị 3 năm tù treo là quá nghiêm khắc và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo này.

Bị cáo Hải bị buộc chịu trách nhiệm chung trong số tiền 214 hỗ trợ cho ông L. Luật sư cho rằng, bị cáo chỉ thực hiện quy định tại Quyết định số 26 của UBND tỉnh. Do đó, sau khi vụ án xảy ra lại căn cứ vào một công văn của sở cho rằng việc hỗ trợ này sai là chưa đảm bảo

Theo luật sư, bị cáo Hải chỉ thừa nhận sai duy nhất là hỗ trợ di dời thuỷ sản với số tiền 18 triệu. Nếu trừ ra tiền công đào ao thì số tiền này không đủ định lượng truy tố. Vì thế luật sư cho rằng căn cứ định lượng truy tố bị cáo khiên cưỡng. Luật sư đề nghị tuyên bị cáo này không phạm tội.

Luật sư của bị cáo Tiếng đề nghị xử phạt bị cáo bằng thời gian tạm giam.

Ba bị cáo Khoa, Lâm, Đủ tự bào chữa. Theo đó, bị cáo Khoa xin án treo. Bị cáo Đủ không có ý kiến. Bị cáo Lâm xin miễn hình phạt.

Sau phần tranh luận, tòa tuyên bố vào nghị án và sẽ tuyên án vào chiều ngày 29-12 tới đây.