Ông Lê Mạnh Hùng tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Thừa phát lại TP.HCM 15/11/2025 18:45

(PLO)- Ông Lê Mạnh Hùng (Trưởng Văn phòng Thừa phát lại TP.HCM) tiếp tục được đại hội bầu làm Chủ tịch Hội Thừa phát lại TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 15-11, tại Sở Tư pháp TP.HCM, Hội Thừa phát lại TP.HCM đã tổ chức Đại hội để bầu Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Mạnh Hùng (Trưởng Văn phòng Thừa phát lại TP.HCM) tiếp tục được đại hội bầu làm chủ tịch Hội Thừa phát lại TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Tiến Pháp, bà Vũ Thị Hoa được bầu làm phó chủ tịch Hội. Ông Trương Lâm Danh được bầu làm trưởng ban kiểm tra của Hội.

Ban chấp hành Hội Thừa phát lại TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Phương Ngọc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, đánh giá nhiệm kỳ vừa qua, Hội Thừa phát lại TP.HCM đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn để từng bước khẳng định vị thế của một tổ chức xã hội nghề nghiệp trong lĩnh vực Thừa phát lại. Các hoạt động hỗ trợ hội viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng, phối hợp chuyên môn, quảng bá về chế định Thừa phát lại được triển khai bài bản, ngày càng lan tỏa trong cộng đồng.

Hội đã tham gia tích cực vào các nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là Sở Tư pháp trong việc tuyên truyền pháp luật, trao đổi nghiệp vụ và giải quyết nhiều vấn đề phát sinh trong thực tiễn hành nghề.

Bà Nguyễn Thị Phương Ngọc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: HỮU ĐĂNG

"Sở Tư pháp TP.HCM đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, vai trò kết nối và nỗ lực trong công tác chuyên môn của hội và đội ngũ Thừa phát lại trong thời gian qua. Những kết quả này đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của lĩnh vực bổ trợ tư pháp tại TP.HCM" - Phó Giám đốc Sở Tư pháp chia sẻ.

Cạnh đó, bà Ngọc cũng đề nghị Hội Thừa phát lại TP trong nhiệm kỳ mới cần tiếp tục củng cố tổ chức, phát triển hội viên. Mỗi hội viên phải nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật, độc lập, trung thực, khách quan, đây là nền tảng quan trọng của nghề Thừa phát lại.

Đổi mới phương thức hoạt động của hội theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Hội cũng cần chủ động mở rộng hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp trong và ngoài nước để học hỏi thêm kinh nghiệm, nâng cao chất lượng dịch vụ và vị thế của Thừa phát lại.

Thừa phát lại Lê Mạnh Hùng (Trưởng Văn phòng Thừa phát lại TP.HCM, đang phát biểu) được bầu làm Chủ tịch Hội Thừa phát lại TPHCM. Ảnh:BTC

Phát huy vai trò của hội trong hỗ trợ nhà nước quản lý hoạt động Thừa phát lại. Hội cần tăng cường sự phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, trong việc kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp của hội viên, cũng như tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển nghề trong giai đoạn mới.

Cuối cùng là cần chú trọng hơn nữa công tác bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội của đội ngũ Thừa phát lại.