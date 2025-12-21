Tại sao chồng chết phải chia tài sản cho cha mẹ chồng? 21/12/2025 09:50

(PLO)- Luật sư cho biết theo các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, trong trường hợp người chồng chết không để lại di chúc thì những người thừa kế theo pháp luật của người chồng sẽ có cha mẹ chồng, vợ và các con.

Vừa qua, UBND phường An Đông (TP.HCM) phối hợp với báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật năm 2025. Trong chương trình, có tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân.

Tại buổi tư vấn, bà P (60 tuổi, ngụ phường An Đông) hỏi về việc tại sao tài sản chung của vợ chồng khi chồng mất muốn làm giấy tờ lại phải có chữ ký của cha mẹ chồng.

Bà P không hiểu vì sao rõ ràng là tài sản hai vợ chồng tạo lập trong thời kỳ hôn nhân đã được cấp giấy chứng nhận cho cả hai nhưng khi chồng mất lại “dính” đến người khác như cha mẹ chồng?

Luật sư Lê Thành Công đang tư vấn cho người dân. Ảnh: TH

Trả lời thắc mắc này, luật sư Lê Thành Công, Đoàn luật sư TP.HCM, cho biết khi một người đã chết, sẽ phát sinh các thủ tục về thừa kế đối với tài sản của họ để lại theo quy định của BLDS 2015.

Cụ thể, tại Điều 650, 651 BLDS 2015 nếu người chồng chết không để lại di chúc thì sẽ chia thừa kế theo pháp luật. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự. Theo đó, hàng thừa kế thứ nhất sẽ gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

Vì vậy, trong trường hợp người chồng chết không để lại di chúc thì những người thừa kế theo pháp luật của người chồng sẽ có cha mẹ chồng, vợ và các con.

Luật sư Công cũng lưu ý nếu đây là tài sản chung của vợ chồng thì tài sản được chia đôi, khi đó tài sản của người chồng để lại và chia thừa kế chỉ là một nửa.

Bà P vẫn thắc mắc về việc tại sao người chồng không để lại di chúc, không có nguyện vọng để lại cho ai mà pháp luật vẫn chia cho cha mẹ chồng, trong khi những người này không có đóng góp gì đối với tài sản này?

Luật sư Công giải thích rằng đó là xét trên quan hệ huyết thống và pháp luật đã quy định rất rõ những người thừa kế theo pháp luật.

Cũng theo luật sư Công, thậm chí trong trường hợp người chồng để lại toàn bộ tài sản cho người vợ thì pháp luật vẫn ghi nhận quyền được thừa kế của những người này tại Điều 644 BLDS 2015.

Đó là những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc gồm con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; con thành niên mà không có khả năng lao động. Họ vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất.