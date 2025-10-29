Không có tên trong di chúc, vì sao mẹ cố diễn viên Đức Tiến được hưởng thừa kế hơn 2 tỉ đồng? 29/10/2025 08:36

(PLO)- Trong di chúc của cố diễn viên Đức Tiến lập ở Mỹ không có tên của mẹ ruột nhưng bà vẫn được hưởng 2/3 suất thừa kế theo quy định.

Ngày 28-10, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp di sản của cố diễn viên Đức Tiến.

HĐXX tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là bà Nguyễn Bình Phương (vợ ông Hoàng Đức Tiến - cố diễn viên Đức Tiến, hiện sinh sống ở Mỹ) và chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ cố diễn viên Đức Tiến).

HĐXX không chấp nhận yêu cầu tài sản đứng tên cố diễn viên Đức Tiến là tài sản chung với nguyên đơn. HĐXX không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn là đồng sở hữu nhà ở TP Thủ Đức (cũ) và đất ở tỉnh Long An (cũ) với cố diễn viên Đức Tiến.

Bà Ánh được nhận hơn 2 tỉ đồng, con gái cố diễn viên nhận 1,4 tỉ đồng và bà Bình Phương nhận hơn 3 tỉ đồng.

Nhiều bạn đọc thắc mắc vì sao mẹ cố diễn viên không có tên trong di chúc nhưng vẫn được nhận thừa kế?

HĐXX tuyên án trong vụ tranh chấp di sản thừa kế của cố diễn viên Đức Tiến. Ảnh: TRẦN MINH

Về vấn đề này, trong phần tuyên án ngày hôm qua, HĐXX xác định, đất ở Long An (cũ), của cố diễn viên Đức Tiến sở hữu 70% giá trị, bà Phương 30%. Nhà đất tại Thủ Đức (cũ) thuộc quyền sở hữu riêng của cố diễn viên Đức Tiến. Tuy nhiên, HĐXX chấp nhận cho bà Ánh hưởng 10% giá trị căn nhà tính theo công sức tôn tạo, bảo quản di sản khi cố diễn ở Mỹ.

Đối với yêu cầu phản tố của bà Ánh về việc không công nhận di chúc của cố diễn viên Đức Tiến lập tại Mỹ, HĐXX xác định di chúc của cố diễn viên Đức Tiến được lập ngày 9-8-2023 đã được công chứng viên ký xác nhận, bản dịch đã được công chứng viên xác nhận; văn bản này được chứng nhận bởi Bộ Ngoại giao tại Texas ngày 7-6-2024, được Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ dịch và hợp pháp hóa lãnh sự ngày 17-6-2024... phù hợp với khoản 5 Điều 638 BLDS.

Phía bị đơn yêu cầu giám định nhưng không cung cấp đủ mẫu chữ kí so sánh theo yêu cầu cung cấp chứng cứ của tòa án, nên không được chấp nhận.

HĐXX khẳng định, di chúc của cố diễn viên Đức Tiến có giá trị pháp lý.

Theo HĐXX, ông Hoàng Đức Tiến mất ngày 18-5-2024. Tại thời điểm mở thừa kế, hàng thừa kế thứ nhất của cố diễn viên Đức Tiến, gồm: bà Ánh, bà Bình Phương và con gái của cố diễn viên.

Theo chứng thư thẩm định, tổng giá trị di sản của cố diễn viên Đức Tiến trị giá 7,2 tỉ đồng. Di sản của cố diễn viên Đức Tiến sẽ trừ đi 10% công sức của bà Ánh, giá trị còn lại là 6,3 tỉ đồng.

Bà Nguyễn Ngọc Ánh - mẹ cố diễn viên Đức Tiến. Ảnh: TRẦN MINH

HĐXX xét thấy di chúc của cố diễn viên Đức Tiến hợp lệ. Bà Ánh và con gái cố diễn viên là người thừa kế không phụ thuộc di chúc theo quy định tại Khoản 1 Điều 644 BLDS nên được hưởng 2/3 suất thừa kế.

Cụ thể, bà Ánh và con gái cố diễn viên sẽ nhận mỗi người một suất thừa kế là 1,4 tỉ đồng. Ngoài ra, bà Ánh được hưởng thêm 10% giá trị căn nhà tại Thủ Đức (cũ) theo công sức tôn tạo, chăm nom... Tổng cộng bà Ánh được nhận hơn 2 tỉ đồng.