Tòa tuyên án vụ tranh chấp di sản cố diễn viên Đức Tiến 28/10/2025 13:18

(PLO)- Theo HĐXX, di chúc do cố diễn viên Đức Tiến lập tại Mỹ, được hợp pháp hóa lãnh sự, công chứng theo quy định, nên là di chúc hợp pháp...

Ngày 28-10, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp di sản của cố diễn viên Đức Tiến.

HĐXX tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là bà Nguyễn Bình Phương (vợ ông Hoàng Đức Tiến - cố diễn viên Đức Tiến, hiện sinh sống ở Mỹ) và chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ cố diễn viên Đức Tiến).

HĐXX không chấp nhận yêu cầu tài sản đứng tên cố diễn viên Đức Tiến là tài sản chung với nguyên đơn.

HĐXX không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn là đồng sở hữu nhà ở TP Thủ Đức (cũ) và đất ở tỉnh Long An (cũ) với cố diễn viên Đức Tiến.

Tòa cũng xác định hai nhà và đất trên là di sản của cố diễn viên Đức Tiến.

Di chúc của cố diễn viên lập tại Mỹ là hợp pháp và có hiệu lực pháp luật. Di sản của cố diễn viên sẽ được chia theo di chúc.

Bà Ánh được nhận hơn 2 tỉ đồng, con gái cố diễn viên nhận 1,4 tỉ đồng và bà Bình Phương nhận hơn 3 tỉ đồng.

HĐXX tuyên án vụ tranh chấp di sản cố diễn viên Đức Tiến. Ảnh: TRẦN MINH

Tại tòa, bà Bình Phương cho rằng căn nhà ở Thủ Đức (cũ) đã được cấp giấy chứng nhận cùng phần thửa đất ở Long An (cũ), là tài sản chung, trong đó di sản của cố diễn viên Đức Tiến chiếm 1/2 giá trị.

Bà Ánh cho rằng tài sản này do bà và cố diễn viên Đức Tiến cùng tạo lập, nên thuộc quyền sở hữu chung.

HĐXX xét thấy căn nhà ở Thủ Đức (cũ) có nguồn gốc từ việc cố diễn viên Đức Tiến nhận chuyển nhượng với hiện trạng vách gạch, mái tôn... Sau đó, cố diễn viên đã xin giấy phép xây dựng, kèm giấy xác nhận độc thân và được cấp giấy phép vào năm 2009.

Đến tháng 25-4-2011, cố diễn viên Đức Tiến xin cấp đổi giấy chứng nhận. Dù giấy chứng nhận đăng ký kết hôn giữa bà Bình Phương và cố diễn viên Đức Tiến thể hiện ngày đăng ký 15-4-2011.

HĐXX nhận định việc cấp đổi giấy chứng nhận của cố diễn viên Đức Tiến diễn ra sau khi đăng ký kết hôn.

Tuy nhiên, bà Phương không có văn bản nào chứng minh số tiền mua đất, xây nhà là tiền chung của hai người. Chứng cứ bà Phương cung cấp cho tòa là chuyển tiền sửa nhà nhưng không chứng minh trong số tiền chuyển có phần tiền của cố diễn viên Đức Tiến.

HĐXX xét thấy không có căn cứ xác định đây là tài sản chung của cả hai.

Phía bà Ánh cho rằng căn nhà này là tài sản của bà và cố diễn viên Đức Tiến, do bà góp tiền vào xây dựng. Tuy nhiên, bà Ánh không có chứng minh. Do đó, tòa không có căn cứ chấp nhận.

Đối với thửa đất ở Long An (cũ), thửa đất này được cố diễn viên Đức Tiến mua dưới hình thức góp vốn từ ngày 8-7-2010. Sau đó, đến năm 2015 hợp đồng này thanh lý và chuyển sang hợp đồng chuyển nhượng có công chứng.

Các chứng từ góp vốn được thực hiện nhiều đợt, trong đó đợt 1 và đợt 2 diễn ra trước thời kỳ hôn nhân.

Do vậy, HĐXX xác định: 40% giá trị đất là tài sản riêng của cố diễn viên Đức Tiến; 60% là tài sản chung của vợ chồng. Trong đó chia tỉ lệ cố diễn viên Đức Tiến 70%, bà Phương 30%.

HĐXX xác định toàn bộ nhà đất tại Thủ Đức (cũ) thuộc quyền sở hữu riêng của cố diễn viên Đức Tiến (100%). Đối với đất ở Long An (cũ), của cố diễn viên Đức Tiến sở hữu 70% giá trị.

Đối với yêu cầu cấn trừ chi phí chữa bệnh và mai táng của cố diễn viên, các chứng cứ phía nguyên đơn cung cấp chưa được công chứng tư pháp, hợp pháp hóa lãnh sự, nên không có giá trị xem xét.

Phía bị đơn có cung cấp tài liệu về lễ tang và phúng điếu, nguyên đơn cũng thừa nhận có nhận tiền phúng điếu. Do đó, HĐXX ghi nhận và dành quyền khởi kiện vụ án khác để yêu cầu xem xét phần này.

Quang cảnh phiên xét xử. Ảnh: TRẦN MINH

Đối với việc bà Ánh yêu cầu sở hữu căn nhà tại Thủ Đức (cũ), HĐXX xét thấy không có cơ sở chấp nhận.

Tuy nhiên, xét thấy từ năm 2009, bà Ánh có công sức trông nom, quản lý, đóng thuế nhà đất khi cố diễn viên Đức Tiến định cư ở Mỹ. HĐXX chấp nhận cho bà Ánh hưởng 10% giá trị căn nhà tính theo công sức tôn tạo, bảo quản di sản.

Cạnh đó, đơn phản tố bổ sung của bị đơn về việc yêu cầu chia 50% giá trị căn nhà tại Mỹ, HĐXX không thụ lý do không thuộc thẩm quyền giải quyết.

Đối với yêu cầu của bị đơn về việc không công nhận di chúc của cố diễn viên Đức Tiến lập tại Mỹ, HĐXX xác định di chúc được lập hợp pháp, có công chứng, được Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ dịch và hợp pháp hóa lãnh sự... hoàn toàn phù hợp với quy định của BLDS.

Phía bị đơn yêu cầu giám định chữ ký nhưng không cung cấp mẫu đối chiếu, nên không có cơ sở chấp nhận.

Theo chứng thư thẩm định, tổng giá trị nhà, đất là 7,2 tỉ đồng. Sau khi trừ phần 10% công sức của bà Ánh, giá trị còn lại là 6,3 tỉ đồng (gồm 90% nhà đất Thủ Đức (cũ) và 70% đất Long An (cũ)).

HĐXX xét thấy di chúc của cố diễn viên Đức Tiến hợp lệ. Bà Ánh và con gái cố diễn viên được hưởng suất thừa kế không phụ thuộc di chúc (một suất là 2/3) nên mỗi người nhận 1,4 tỉ đồng.

Ngoài ra, bà Ánh được hưởng thêm 10% giá trị căn nhà theo công sức tôn tạo, chăm nom... tổng cộng bà Ánh được nhận hơn 2 tỉ đồng.

Bà Bình Phương được hưởng hơn 3 tỉ đồng theo nội dung di chúc. Đồng thời, bà Bình Phương sẽ nhận phần thừa kế của con gái, do đang là người đại diện hợp pháp.

HĐXX xét thấy bà Bình Phương nhận tương ứng hơn 70% giá trị tài sản, nên sẽ nhận hiện vật và có nghĩa vụ hoàn trả lại phần giá trị tương ứng cho bà Ánh.