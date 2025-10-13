Hoãn phiên tòa vụ tranh chấp di sản của cố diễn viên Đức Tiến 13/10/2025 11:13

(PLO)- Luật sư của bị đơn có đơn xin hoãn phiên tòa và được HĐXX chấp nhận.

Ngày 13-10, TAND TP.HCM đã hoãn phiên tòa sơ thẩm vụ tranh chấp di sản của cố diễn viên Đức Tiến, giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Bình Phương (vợ ông Hoàng Đức Tiến, tức cố diễn viên Đức Tiến, hiện đang sinh sống ở Mỹ) và bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ cố diễn viên Đức Tiến).

Phiên tòa đã bị hoãn do phía luật sư của bị đơn có đơn xin hoãn phiên tòa. Thời gian xét xử lại sẽ được HĐXX ấn định sau.

Theo nội dung vụ kiện, bà Nguyễn Bình Phương cho rằng cố diễn viên Đức Tiến để lại di chúc tại Mỹ cho bà sở hữu nhà đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức cũ và thửa đất tại tỉnh Long An (cũ). Mẹ ruột và con gái của cố diễn viên, mỗi người nhận một kỷ phần thừa kế với số tiền hơn 666 triệu đồng.

Do đó, bà Bình Phương khởi kiện yêu cầu được nhận lại nhà và đất trên.

Theo đơn phản tố, mẹ cố diễn viên Đức Tiến yêu cầu những nội dung sau: Xác định nhà đất tại phường Linh Đông là tài sản chung của bà Ánh và cố diễn viên. Bà Ánh được nhận 50% giá trị căn nhà.

Xác định di sản của cố diễn viên Đức Tiến, gồm: 50% giá trị nhà đất tại phường Linh Đông (nằm trong khối tài sản chung với bà Ánh); 50% giá trị thửa đất tại Long An (nằm trong khối tài sản chung với bà Bình Phương).

Chia đều 50% giá trị thửa đất tại Long An cho ba người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Tiến là bà Ánh, bà Phương, trẻ MH.

Tính công sức quản lý, tôn tạo di sản thừa kế cho bà Ánh là 20% trong 50% giá trị nhà đất tại phường Linh Đông của cố diễn viên. 80% còn lại chia đều cho hàng thừa kế thứ nhất của cố diễn viên...

Tại phiên hòa giải ngày 14-8, bà Ánh giữ nguyên yêu cầu phân chia nhà đất của cố diễn viên tại phường Linh Đông, TP.HCM và Long An (cũ).

Đồng thời, bà Ánh bổ sung đơn phản tố đề nghị chia căn nhà của vợ chồng con trai ở bang California, Mỹ. Bà Ánh muốn nhận 50% giá trị căn nhà này. Theo pháp luật Việt Nam, khi con trai bà mất không có di chúc (di chúc bà Phương cung cấp được cho là không hợp pháp) thì 50% giá trị căn nhà là di sản của cố diễn viên Đức Tiến để lại và sẽ chia đều cho các hàng thừa kế.

Quá trình xem xét đơn phản tố bổ sung, tòa án đã không thụ lý đơn phản tố bổ sung do tài sản này ở nước ngoài, không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án Việt Nam.

Phía Bình Phương không đồng ý với yêu cầu phản tố bổ sung của của mẹ chồng. Do đây là tài sản chung của vợ chồng và gắn với quyền thừa kế của cả hai. Theo pháp luật tiểu bang California toàn bộ tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân đều mặc nhiên là tài sản chung.

Đồng thời, căn nhà này hiện vẫn thế chấp tại ngân hàng và bà Phương đang phải trả lãi suất, thời hạn vay đến 2041. Về nguyên tắc, không thể đem ra phân chia nếu chưa có sự đồng ý của bên nhận thế chấp. Do đó, yêu cầu phản tố của bà Ánh về việc chia căn nhà tại Mỹ là không có cơ sở pháp luật.

Trong các buổi làm việc tại tòa trước đó, phía nguyên đơn đã nộp thêm nhiều tài liệu chứng minh gia đình bà Bình Phương gửi tiền từ Mỹ về để Đức Tiến mua đất, xây nhà từ trước khi kết hôn.