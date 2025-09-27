Tòa ấn định ngày xét xử vụ tranh chấp di sản của cố diễn viên Đức Tiến 27/09/2025 08:59

Dự kiến, ngày 13-10, TAND TP.HCM sẽ đưa vụ án dân sự về việc tranh chấp về thừa kế giữa nguyên đơn Nguyễn Bình Phương (vợ ông Hoàng Đức Tiến - cố diễn viên Đức Tiến, hiện đang sinh sống ở Mỹ) và bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ của cố diễn viên Đức Tiến) ra xét xử sơ thẩm.

Chủ tọa phiên tòa là bà Châu Thị Điệp. Đại diện VKSND TP.HCM tham gia phiên tòa là bà Nguyễn Thị Mộng Linh.

Phía nguyên đơn, bị đơn đều có một người đại diện theo ủy quyền và một luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp. Tòa án còn triệu tập 2 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến phiên xét xử.

Vụ tranh chấp về thừa kế di sản của cố diễn viên Đức Tiến được TAND TP.HCM thụ lý từ cuối năm 2024.

Theo nội dung vụ kiện, bà Nguyễn Bình Phương cho rằng chồng bà đã để lại di chúc tại Mỹ cho bà sở hữu nhà đất tại phường Linh Đông và thửa đất tại tỉnh Long An (cũ). Bà Ánh và con gái của cố diễn viên, mỗi người được nhận một kỷ phần thừa kế với số tiền hơn 666 triệu đồng. Do đó, bà Bình Phương khởi kiện yêu cầu được nhận lại nhà và đất trên.

Trong đơn phản tố, mẹ cố diễn viên Đức Tiến yêu cầu những nội dung sau: Xác định nhà đất tại phường Linh Đông là tài sản chung của bà Ánh và cố diễn viên. Bà Ánh được nhận 50% giá trị căn nhà.

Xác định di sản của cố diễn viên Đức Tiến, gồm: 50% giá trị nhà đất tại phường Linh Đông (nằm trong khối tài sản chung với bà Ánh); 50% giá trị thửa đất tại Long An (nằm trong khối tài sản chung với bà Bình Phương).

Chia đều 50% giá trị thửa đất tại Long An cho ba người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Tiến là bà Ánh, bà Phương, trẻ MH.

Tính công sức quản lý, tôn tạo di sản thừa kế cho bà Ánh là 20% trong 50% giá trị nhà đất tại phường Linh Đông của cố diễn viên. 80% còn lại chia đều cho hàng thừa kế thứ nhất của cố diễn viên...

Tại phiên hòa giải ngày 14-8, bà Ánh giữ nguyên yêu cầu phân chia nhà đất của cố diễn viên tại phường Linh Đông, TP.HCM và Long An (cũ).

Đồng thời, bà Ánh bổ sung đề nghị chia căn nhà của vợ chồng con trai ở bang California, Mỹ. Bà Ánh muốn nhận 50% giá trị căn nhà này. Theo pháp luật Việt Nam, khi con trai bà mất không có di chúc (di chúc bà Phương cung cấp được cho là không hợp pháp) thì 50% giá trị căn nhà là di sản của cố diễn viên Đức Tiến để lại và sẽ chia đều cho các hàng thừa kế.

Ngược lại, phía Bình Phương không đồng ý với yêu cầu này của mẹ chồng. Bà Bình Phương cho rằng đây là tài sản chung của vợ chồng và gắn với quyền thừa kế của cả 2. Theo pháp luật tiểu bang California toàn bộ tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân đều mặc nhiên là tài sản chung.

Đồng thời, căn nhà này hiện vẫn thế chấp tại ngân hàng và bà Phương đang phải trả lãi suất, thời hạn vay đến 2041. Về nguyên tắc, không thể đem ra phân chia nếu chưa có sự đồng ý của bên nhận thế chấp. Do đó, yêu cầu phản tố của bà Ánh về việc chia căn nhà tại Mỹ là không có cơ sở pháp luật.

Cạnh đó, trong các buổi làm việc tại tòa trước đó, phía nguyên đơn đã nộp thêm nhiều tài liệu chứng minh gia đình bà Bình Phương gửi tiền từ Mỹ về để Đức Tiến mua đất, xây nhà từ trước khi kết hôn.