Tòa đang xét xử vụ tranh chấp di sản của cố diễn viên Đức Tiến 28/10/2025 09:06

(PLO)- Vợ của cố diễn viên Đức Tiến đã mời 2 người làm chứng, một là người đã chăm sóc cố diễn viên, hai là trợ lý của cố diễn viên hơn 10 năm.

Ngày 28-10, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp di sản của cố diễn viên Đức Tiến.

Nguyên đơn trong vụ kiện là bà Nguyễn Bình Phương (vợ ông Hoàng Đức Tiến, tức cố diễn viên Đức Tiến, hiện sinh sống ở Mỹ) và bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ cố diễn viên Đức Tiến).

Tại phần làm thủ tục, theo thư ký báo cáo, phía bà Nguyễn Bình Phương vắng mặt và có đại diện theo ủy quyền cùng luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Bà Nguyễn Ngọc Ánh cùng luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp có mặt.

Hai người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt.

HĐXX phiên tranh chấp di sản cố diễn viên Đức Tiến. Ảnh: TRẦN MINH

Theo nội dung vụ kiện, bà Phương cho rằng cố diễn viên Đức Tiến để lại di chúc tại Mỹ cho bà sở hữu nhà đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức cũ và thửa đất tại tỉnh Long An (cũ). Mẹ ruột và con gái của cố diễn viên, mỗi người nhận một kỷ phần thừa kế với số tiền hơn 666 triệu đồng.

Do đó, bà Bình Phương khởi kiện yêu cầu được nhận lại nhà và đất trên.

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Bình Phương cho biết, đã mời 2 người làm chứng đến phiên tòa. Cụ thể, người thứ nhất là bà Đinh Thị Sáng (ngụ Đồng Nai) là người đã chăm sóc cố diễn viên Đức Tiến; người thứ hai là anh Mai Thành Tâm (ngụ TP.HCM) là trợ lý của cố diễn viên Đức Tiến, đã chung sống và làm việc với cố diễn viên hơn 10 năm.

Theo luật sư, việc mời người làm chứng đến tham gia phiên tòa để làm sáng tỏ nội dung vụ án; đề nghị HĐXX xem xét chấp nhận.

HĐXX đã thẩm tra lý lịch và phổ biến các quy định theo BLTTDS đối với hai người làm chứng. Cạnh đó, HĐXX cho biết, các bên cũng cung cấp thêm các tài liệu, chứng cứ và sẽ được xem xét trong quá trình giải quyết vụ án.

Theo đơn phản tố, mẹ cố diễn viên Đức Tiến yêu cầu tòa án xác định nhà đất tại phường Linh Đông là tài sản chung của bà và con trai Đức Tiến. Bà Ánh được nhận 50% giá trị căn nhà.

Xác định di sản của cố diễn viên Đức Tiến, gồm: 50% giá trị nhà đất tại phường Linh Đông (nằm trong khối tài sản chung với bà Ánh); 50% giá trị thửa đất tại Long An (nằm trong khối tài sản chung với bà Phương).

Luật sư của các bên trình bày tại tòa. Ảnh: TRẦN MINH

Chia đều 50% giá trị thửa đất tại Long An cho ba người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Tiến là bà Ánh, bà Phương, trẻ MH (con của cố diễn viên và bà Phương).

Tính công sức quản lý, tôn tạo di sản thừa kế cho bà Ánh là 20% trong 50% giá trị nhà đất tại phường Linh Đông của cố diễn viên. 80% còn lại chia đều cho hàng thừa kế thứ nhất của cố diễn viên...

Trong phiên hòa giải ngày 14-8, bà Ánh giữ nguyên yêu cầu phân chia nhà đất của cố diễn viên tại phường Linh Đông, TP.HCM và Long An (cũ).

Bà Ánh bổ sung đơn phản tố đề nghị chia 50% căn nhà của vợ chồng con trai ở bang California, Mỹ. Theo pháp luật Việt Nam, khi con trai bà mất không có di chúc (di chúc bà Phương cung cấp được bà Ánh cho là không hợp pháp), 50% giá trị căn nhà là di sản của cố diễn viên Đức Tiến để lại và sẽ chia đều cho các hàng thừa kế.

Tuy nhiên, tòa án khi xem xét đơn phản tố đã không thụ lý nội dung này. Do đây là tài sản này ở nước ngoài, không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án Việt Nam.

Phía bà Phương không đồng ý với yêu cầu phản tố bổ sung của của mẹ chồng.

Do đây là tài sản chung của vợ chồng và gắn với quyền thừa kế của cả hai. Theo pháp luật tiểu bang California toàn bộ tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân đều mặc nhiên là tài sản chung.

Đồng thời, căn nhà này hiện vẫn thế chấp tại ngân hàng và bà Phương đang phải trả lãi suất, thời hạn vay đến 2041. Về nguyên tắc, không thể đem ra phân chia nếu chưa có sự đồng ý của bên nhận thế chấp. Do đó, yêu cầu phản tố của bà Ánh về việc chia căn nhà tại Mỹ là không có cơ sở pháp luật.