Vụ tranh chấp di sản của cố diễn viên Đức Tiến: Xét hỏi để làm rõ nguồn gốc các tài sản 28/10/2025 11:25

(PLO)- HĐXX không thụ lý yêu cầu phản tố của bị đơn về việc chia căn nhà của cố diễn viên Đức Tiến tại Mỹ, do không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án Việt Nam.

Ngày 28-10, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp di sản của cố diễn viên Đức Tiến.

Nguyên đơn trong vụ kiện là bà Nguyễn Bình Phương (vợ ông Hoàng Đức Tiến, tức cố diễn viên Đức Tiến, hiện sinh sống ở Mỹ) và bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ cố diễn viên Đức Tiến).

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Bình Phương đã mời 2 người làm chứng đến phiên tòa.

Cụ thể, người thứ nhất là bà Đinh Thị Sáng (ngụ Đồng Nai, mẹ kế của cố diễn viên Đức Tiến) là người đã chăm sóc cố diễn viên; người thứ hai là anh Mai Thành Tâm (ngụ TP.HCM) là trợ lý đã làm việc với cố diễn viên hơn 10 năm.

Người làm chứng trình bày tại phiên tòa. Ảnh: TRẦN MINH

Trình bày trước tòa, bà Sáng cho biết bà là mẹ kế của Đức Tiến. Từ cuối năm lớp 8, Đức Tiến chuyển về sống cùng bà cho đến khi trưởng thành. Sau đó, Đức Tiến kết hôn và sang Mỹ sinh sống.

Bà Sáng cho biết số tiền mua đất ở tỉnh Long An (cũ) là tiền của vợ chồng cố diễn viên.

Anh Mai Thành Tâm cho biết đã quen biết với cố diễn viên khi còn học ở Trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM và có gần 10 năm làm việc cùng nhau.

Khi cố diễn viên Đức Tiến mua đất ở Long An (cũ) và ở Thủ Đức (cũ) để xây nhà, anh Tâm đều biết. Tiền mua đất chủ yếu của cố diễn viên Đức Tiến và tiền của vợ là bà Bình Phương gửi từ Mỹ về.

Anh Tâm cho biết thêm, thời điểm xây nhà, cố diễn viên Đức Tiến thường đưa tiền nhờ anh Tâm chuyển cho ông H (cha của cố diễn viên). Cũng trong thời điểm xây nhà, ông H đã dựng lều phía trước công trình để trông nom.

Đại diện ủy quyền của phía nguyên đơn tại phiên tòa. Ảnh: TRẦN MINH

Tại phiên tòa, luật sư của bà Bình Phương cho rằng di chúc mà cố diễn viên Đức Tiến lập ở Mỹ là hoàn toàn hợp pháp, có công chứng theo đúng quy định của pháp luật nước sở tại, không có dấu hiệu bị ép buộc, lừa dối...; đáp ứng đầy đủ điều kiện về tính hợp pháp theo quy định của BLDS.

Căn nhà tại Thủ Đức (cũ) và thửa đất ở Long An (cũ) là tài sản chung của vợ chồng cố diễn viên.

Phía đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày thêm, sẽ rút một phần yêu cầu khởi kiện. Trong đó, có phần hóa đơn chi trả khoảng 1.500 USD, đây là chi phí khám chữa bệnh và chi phí mai táng của cố diễn viên Đức Tiến, do bà Phương thanh toán. Theo quy định, các giấy tờ và hóa đơn thể hiện chi phí này không thể hợp pháp hóa lãnh sự.

Ngược lại, phía bị đơn yêu cầu tòa án xác định nhà đất tại phường Linh Đông là tài sản chung của bà và con trai. Bà Ánh được nhận 50% giá trị căn nhà; chia đều 50% giá trị thửa đất tại Long An cho ba người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của Đức Tiến là bà Ánh, bà Phương, trẻ MH (con của cố diễn viên và bà Phương).

Theo phía bị đơn, đối với căn nhà ở Thủ Đức (cũ), bà Ánh và cố diễn viên đã góp tiền cùng góp tiền xây căn nhà. Do bà Ánh thường xuyên đau ốm, không am hiểu thủ tục pháp lý nên bà để con trai đứng tên.

Bà Ánh cho biết đã góp khoảng 900 triệu đồng, đây là là số tiền bà Ánh đi làm, tích cóp rồi rút từ sổ tiết kiệm ra đưa cho con; ngoài ra còn bỏ tiền ra mua vật liệu xây dựng nhà...; song bà Ánh không có giấy tờ, hóa đơn chứng từ chứng minh.

Bà Ánh cho rằng căn nhà này cần chia đôi theo quy định pháp luật và đề nghị được nhận hiện vật là căn nhà.

Bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ cố diễn viên Đức Tiến) tại tòa. Ảnh: TRẦN MINH

Đồng thời, phía bị đơn đề nghị tòa án không công nhận di chúc lập tại Mỹ của cố diễn viên Đức Tiến có giá trị tại Việt Nam. Theo phía bị đơn, di chúc này được lập không hợp pháp và không thể định đoạt tài sản tại Việt Nam.

Cạnh đó, phía bị đơn yêu cầu chia 50% căn nhà của vợ chồng cố diễn viên ở bang California, Mỹ.

Đối với yêu cầu phản tố của bà Ánh về việc chia căn nhà của cố diễn viên Đức Tiến tại Mỹ, HĐXX cho biết không thụ lý yêu cầu phản tố này. Theo tòa, tài sản này nằm ở Mỹ và không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án Việt Nam.

Phiên tòa tiếp tục đến phần tranh luận