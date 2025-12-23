Đổi tội danh truy tố ngay tại toà đối với cựu Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Bến Tre 23/12/2025 14:18

Ngày 23-12, TAND Khu vực 5 tỉnh Vĩnh Long tiếp tục xét xử vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, “Tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Sở VHTT&DL Bến Tre và Trường Năng khiếu Thể dục thể thao Bến Tre. Vụ án có ba bị cáo, trong đó ông Nguyễn Thiện Chí (62 tuổi), nguyên Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Bến Tre, bị truy tố về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Phiên tòa xét xử cựu Phó Giám đốc và các bị cáo. Ảnh: HUỲNH DU

Theo cáo trạng, từ tháng 9-2019 đến tháng 12-2023, Trường Năng khiếu Thể dục thể thao Bến Tre được ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động. Mặc dù Nghị quyết số 18 năm 2019 của HĐND tỉnh Bến Tre chỉ quy định chế độ dinh dưỡng cho vận động viên và huấn luyện viên thuộc “Tuyển năng khiếu các cấp”, ông Nguyễn Tuấn Tú khi đó là Hiệu trưởng nhà trường vẫn ký tờ trình xin chủ trương chi tiền dinh dưỡng cho đối tượng “Tuyển năng khiếu dự bị tập trung”.

HĐXX tại phiên tòa. Ảnh: HUỲNH DU

Với vai trò Phó Giám đốc Sở phụ trách trực tiếp Trường Năng khiếu, ông Nguyễn Thiện Chí đã ký văn bản số 2964 ngày 10-10-2019, đồng ý cho nhà trường thực hiện khoản chi theo dự toán được giao. Sau đó, ông Nguyễn Tuấn Tú ký duyệt 86 chứng từ rút tiền ngân sách, gây thiệt hại hơn 5,13 tỉ đồng, dùng để chi cho huấn luyện viên và vận động viên “Tuyển năng khiếu dự bị tập trung” ở các môn bơi, judo, karate, cờ và vovinam.

Ngoài ra, cơ quan tố tụng còn làm rõ hành vi tham ô tài sản của hai lãnh đạo nhà trường. Cụ thể, từ tháng 5-2021 đến tháng 12-2023, dù không trực tiếp giảng dạy, ông Nguyễn Tuấn Tú và ông Nguyễn Hoàng Anh (Phó Hiệu trưởng) vẫn chỉ đạo lập bảng chấm công khống để thanh toán tiền giảng dạy. Tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 244 triệu đồng, trong đó ông Tú nhận hơn 127 triệu đồng, ông Hoàng Anh nhận hơn 117 triệu đồng.

Sau phần xét hỏi kéo dài gần ba ngày, đại diện Viện KSND Khu vực 5 tỉnh Vĩnh Long giữ quyền công tố tại tòa đã bất ngờ thay đổi tội danh truy tố đối với bị cáo Nguyễn Thiện Chí, từ “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” sang “Vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Đồng thời, VKS cũng đề nghị HĐXX tuyên mức án từ 5 - 7 năm tù đối với bị cáo Chí (Khoản 3 Điều 219, khung hình phạt 10-20 năm tù).

Luật sư bào chữa cho bị cáo Chí tranh luận tại phiên tòa. Ảnh: HUỲNH DU

Tranh luận tại tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thiện Chí cho rằng hành vi của thân chủ chỉ dừng ở mức vi phạm hành chính. Luật sư đặt vấn đề về khái niệm “Tuyển năng khiếu các cấp” trong Nghị quyết 18/2019 của HĐND tỉnh Bến Tre và Thông tư 61/2018 của Bộ Tài chính, cho rằng đây là khái niệm mở, chưa được làm rõ. Đồng thời, luật sư dẫn chứng các đề án phát triển thể thao thành tích cao của UBND tỉnh Bến Tre đều có đề cập đến đối tượng “Tuyển năng khiếu dự bị tập trung”.

Theo lập luận bào chữa, hơn 5 tỉ đồng ngân sách đã được chi cho hơn 600 vận động viên dự bị tập trung, lực lượng này đã mang về hơn 343 huy chương thể thao và nhiều bằng khen của UBND tỉnh Bến Tre.

Phiên tòa chiều 23-12 tiếp tục phần tranh luận giữa các luật sư và đại diện Viện KSND tỉnh Vĩnh Long.