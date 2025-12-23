Các cựu lãnh đạo Chi cục Thú y Vùng VI nhận hối lộ hàng tháng, trong gần 6 năm 23/12/2025 09:58

(PLO)- Từ năm 2018 đến 2023, mỗi tháng Nhung và Bình đưa hối lộ khoảng từ 50 triệu đồng đến 150 triệu đồng cho các cựu lãnh đạo Chi cục Thú y Vùng VI...

Như PLO đã đưa tin, VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố 25 bị can trong vụ án xảy ra tại Chi cục Thú y Vùng VI (đơn vị trực thuộc Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) và các đơn vị liên quan.

Trong số 25 bị can, 5 bị can tại Chi cục Thú y Vùng VI bị truy tố bị truy tố về tội nhận hối lộ, gồm: Bạch Đức Lữu (cựu chi cục trưởng), Trần Trung Nhân (cựu trưởng trạm kiểm dịch động vật), Lý Hoài Vũ (cựu chi cục phó), Nguyễn Minh Thành (cựu phó trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật Cảng - Bưu Điện), Nguyễn Văn Trung (cựu kiểm dịch viên).

Theo cáo trạng, các bị can biết rõ tại Việt Nam chưa cho phép nhập khẩu sản phẩm động vật của loài nhai lại như bò, cừu... có nguồn gốc xuất xứ từ các quốc gia châu Âu từng có dịch bệnh bò điên hoặc nguy cơ dịch bệnh bò điên để đảm bảo an toàn dịch bệnh; chỉ cho phép nhập khẩu sản phẩm động vật từ những quốc gia đã có thoả thuận thú y với Việt Nam.

Do lợi nhuận thu về rất lớn, nhóm Công ty TNHH xuất nhập khẩu dinh dưỡng Hoàng Sa, nhóm Công ty TNHH Đại lý hàng hóa Việt Nam, nhóm Công ty TNHH đầu tư và phát triển Trung Chính và Công ty Cổ phần dinh dưỡng PMT đã bất chấp quy định của pháp luật, sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để có thể nhập khẩu được loại hàng này từ các quốc gia châu Âu về Việt Nam.

Cựu chi cục trưởng Bạch Đức Lữu (trái) và cựu phó chi cục trưởng Lý Hoài Vũ. Ảnh: Chi cục Thú y Vùng VI

Đối với nhóm Công ty TNHH xuất nhập khẩu dinh dưỡng Hoàng Sa, từ năm 2018 đến khi khởi tố vụ án (năm 2023), hai vợ chồng bị can Trần Nguyên Bình và Đỗ Thùy Nhung đã nhập khẩu lậu trót lọt 762 lô hàng là bột huyết, bột xương, bột thịt xương có nguồn gốc từ động vật nhai lại thuộc khu vực châu Âu, vùng lãnh thổ có dịch bệnh hoặc nguy cơ dịch bệnh bò điên... trị giá hơn 1.800 tỉ đồng.

Hai vợ chồng bị can Bình và Nhung đã móc nối, đưa hối lộ cho một số cán bộ, lãnh đạo thuộc Chi cục thú y Vùng VI để những người này không trực tiếp lấy mẫu, không kiểm tra đầy đủ hồ sơ, làm không đúng một số quy định, quy trình...

Cụ thể, Trạm kiểm dịch động vật sẽ tiếp nhận hồ sơ khai báo kiểm dịch cho lô hàng của doanh nghiệp. Sau khi kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ sẽ phê duyệt tiếp nhận và vào sổ đăng ký hoặc phê duyệt trên cổng thông tin một cửa quốc gia.

Sau đó, Trạm (kiểm dịch viên) trực tiếp kiểm tra thực trạng lô hàng và lấy mẫu kiểm dịch tại cảng, mã hóa mẫu và chuyển đến Trung tâm chẩn đoán xét nghiệm để xét nghiệm mẫu, gửi kết quả trực tiếp cho Trạm.

Khi nhận được kết quả xét nghiệm, nếu lô hàng đạt yêu cầu, Trạm kiểm dịch sẽ soạn giấy chứng nhận kiểm dịch và trình lãnh đạo trạm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu đã đúng theo quy định thì ký sau đó chuyển đến Chi cục để lãnh đạo Chi cục ký xác nhận. Giấy chứng nhận kiểm dịch gồm tổng cộng 5 bản, giao doanh nghiệp 4 bản tại Chi cục, 1 bản sẽ giao cho Trạm để lưu hồ sơ.

Hai vợ chồng bị can Trần Nguyên Bình và Đỗ Thuỳ Nhung đã liên hệ móc nối với bị can Trần Trung Nhân (Trạm trưởng trạm kiểm dịch động vật Cảng - Bưu điện thuộc Chi cục thú y vùng VI) đưa 1-3 triệu đồng/lô hàng để được tạo điều kiện.

Từ năm 2018 đến 2023, mỗi tháng Nhung và Bình đưa cho Nhân khoảng từ 50 triệu đồng đến 150 triệu đồng, lần cuối cùng là khoảng cuối tháng 7-2023, Nhung đến văn phòng làm việc và đưa cho Nhân 100 triệu đồng. Tổng cộng khoảng 2,9 tỉ đồng.

Sau khi nhận được tiền, Nhân đã chia lại cho Bạch Đức Lữu (chi cục trưởng) khoảng 40%, chia cho Lý Hoài Vũ (phó chi cục trưởng) khoảng 30%, còn lại Nhân chia cho các kiểm dịch viên trong Trạm kiểm dịch 5-7 triệu đồng/người/tháng và giữ lại một phần cho mình.

Ngoài ra, Trần Trung Nhân còn nhận tiền của các doanh nghiệp khác khoảng 3 tỉ đồng. Nguyễn Minh Thành (trạm phó) cũng đưa cho Nhân khoảng từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng mỗi 2-3 tháng/lần, tổng cộng khoảng 1 tỉ đồng. Đây là tiền Thành nhận từ một số doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu sản phẩm động vật đông lạnh rồi đưa về để Nhân chia lại cho anh em trong Trạm và Chi cục.

Nhân đã chia lại cho Bạch Đức Lữu khoảng 1,2 tỉ đồng; Lý Hoài Vũ khoảng 800 triệu đồng; đưa cho mỗi kiểm dịch viên trong Trạm kiểm dịch từ 5-7 triệu đồng/tháng, tổng cộng khoảng 2,5 tỉ đồng; sử dụng để trả tiền chi phí tiếp khách, tặng quà, ăn uống.... cho Trạm kiểm dịch và Chi cục; chi phí cho lãnh đạo Chi cục đi công tác, tổng cộng khoảng 500 triệu đồng. Nhân giữ lại và sử dụng cho cá nhân khoảng 1 tỉ đồng.