Hai vợ chồng buôn lậu sản phẩm động vật từ Châu Âu trị giá 1.800 tỉ đồng 28/10/2025 17:34

(PLO)- Từ năm 2018 đến khi khởi tố vụ án (năm 2023), vợ chồng bị can đã nhập khẩu lậu trót lọt 762 lô hàng sản phẩm động vật từ Châu Âu, trị giá hơn 1.800 tỉ đồng...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung đối với 25 bị can trong vụ án xảy ra tại Chi cục Thú y Vùng VI và các đơn vị liên quan.

Theo đó, đề nghị truy tố bị can Trần Nguyên Bình (43 tuổi) và Đỗ Thùy Nhung (vợ bị can Bình, 44 tuổi, cùng ngụ TP.HCM), cùng về tội buôn lậu và đưa hối lộ. 16 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội buôn lậu.

5 bị can tại Chi cục Thú y Vùng VI, gồm: Bạch Đức Lữu (cựu chi cục trưởng), Trần Trung Nhân (cựu trưởng trạm kiểm dịch động vật), Lý Hoài Vũ (cựu chi cục phó), Nguyễn Minh Thành (cựu phó trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật Cảng - Bưu Điện), Nguyễn Văn Trung (cựu kiểm dịch viên) bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ.

Bị can Phạm Trung Trực (chuyên viên) bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị can Nguyễn Phú Thái (chuyên viên) bị đề nghị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Chi cục Thú y Vùng VI. Ảnh: TRẦN LINH

Trước đó, vào tháng 8-2025, VKSND TP.HCM đã trả hồ sơ để CQĐT điều tra bổ sung, làm rõ một số vấn đề trong vụ án.

Theo KLĐT, tại Việt Nam, nhu cầu sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thủy sản rất lớn. Ngày càng nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu sản phẩm động vật như bột thịt, bột thịt xương, bột huyết…

Hiện chưa cho phép nhập khẩu sản phẩm động vật từ Châu Âu (trừ Nga và Hungary) do từng có dịch bệnh bò điên hoặc nguy cơ dịch bệnh bò điên. Các lô hàng này nếu nhập khẩu từ Châu Âu về Việt Nam sẽ phải qua cơ quan thú y quản lý, kiểm tra.

Các sản phẩm động vật từ Châu Âu có giá thành thấp hơn so với mặt bằng chung, nên vì lợi nhuận, nhiều doanh nghiệp đã bất chấp quy định, tẩy xóa, làm giả tài liệu trong hồ sơ nhập khẩu; gian dối nguồn gốc xuất xứ; móc nối đưa hối lộ cho các cán bộ thú y để những người này không lấy mẫu, kiểm tra hồ sơ và làm không đúng một số quy trình nhằm nhập khẩu lô hàng trót lọt.

Cụ thể, Trần Nguyên Bình đã thành lập 6 công ty cùng hoạt động tại một địa chỉ TP.HCM để nhập khẩu sản phẩm động vật để làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Vợ chồng bị can Trần Nguyên Bình và Đỗ Thùy Nhung đã thông qua các công ty trên nhập khẩu trái phép bột huyết, bột xương, bột thịt xương có nguồn gốc từ động vật nhai lại thuộc khu vực châu Âu, vùng lãnh thổ có dịch bệnh hoặc nguy cơ dịch bệnh bò điên. Do giá thành sản phẩm ở khu vực này thấp hơn những khu vực khác.

Các bị can sẽ đạo nhân viên làm thủ tục hải quan, đăng ký kiểm dịch cho các lô hàng về Việt Nam; thực hiện làm giả giấy chứng nhận kiểm dịch nước nhập khẩu, kê khai sai thông tin về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, khai báo gian dối loại mặt hàng theo giấy chứng nhận làm giả...

Do các lô hàng này sẽ tạp nhiễm ADN bò và không được nhập khẩu vào Việt Nam, Nhung chỉ đạo bị can Nguyễn Thị Hiền lấy "mẫu sạch" có sẵn đã qua giám định để làm thủ tục kiểm dịch, thông quan. Bị can Huỳnh Văn Thịnh sẽ dùng "mẫu sạch" này và chuẩn bị sẵn biên bản để làm việc với kiểm dịch viên.

Từ năm 2018 đến khi khởi tố vụ án (năm 2023), bị can Bình và Nhung đã nhập khẩu lậu trót lọt 762 lô hàng, trị giá hơn 1.800 tỉ đồng (KLĐT lần này đã tăng 150 lô hàng và tăng hơn 317 tỉ đồng so với KLĐT trước đó).

Để thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu lậu hàng hóa, vợ chồng bị can Bình đã móc nối và đưa hối lộ cho các bị can là lãnh đạo và kiểm dịch viên Chi cục thú y vùng VI tổng cộng 2,9 tỉ đồng.

Ngày 31-8-2023, Cơ quan CQĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can Trần Nguyên Bình và Đỗ Thùy Nhung về tội buôn lậu và đưa hối lộ.

Tại thời điểm khởi tố, vợ chồng Bình và Nhung đã xuất cảnh. Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã hai bị can này và đề nghị Bộ Công an ra thông báo truy nã quốc tế.