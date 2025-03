Vụ án xảy ra tại Chi cục Thú y Vùng VI: Các bị can nhận hối lộ ra sao? 18/03/2025 15:36

(PLO)- Các bị can bị cáo buộc, quá trình nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi từ Châu Âu, đã đưa hối lộ cho cán bộ tại Chi cục Thú y Vùng VI nhằm nhập khẩu lô hàng trót lọt.

Như PLO đã đưa tin, VKSND TP.HCM đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án buôn lậu, đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Chi cục Thú y Vùng VI và các đơn vị liên quan.

Trước đó, vào cuối năm 2024, Cơ quan CQĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố 15 bị can về một hoặc hai tội đưa hối lộ và buôn lậu.

Các bị can tại Chi cục Thú y Vùng VI, gồm: Bạch Đức Lữu (cựu chi cục trưởng), Trần Trung Nhân (cựu trưởng trạm kiểm dịch động vật), Lý Hoài Vũ (cựu chi cục phó), Nguyễn Minh Thành (cựu phó trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật Cảng - Bưu Điện), Nguyễn Văn Trung ( cựu kiểm dịch viên) bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ.

Bị can Phạm Trung Trực (chuyên viên Cục Thú y) bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Chi cục Thú y Vùng VI. Ảnh: TRẦN LINH

Theo hồ sơ, hiện Việt Nam vẫn chưa cho phép doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm động vật như bột thịt, bột thịt xương, bột huyết.. từ Châu Âu (trừ Nga và Hungary) để sản xuất thức ăn chăn nuôi do từng có dịch bệnh bò điên hoặc nguy cơ dịch bệnh bò điên… Trường hợp các lô hàng này nếu nhập khẩu từ Châu Âu về Việt Nam thì sẽ phải qua cơ quan thú y quản lý, kiểm tra.

Do các sản phẩm này có giá thành thấp hơn so với mặt bằng chung, nhiều doanh nghiệp đã vì lợi nhuận mà bất chấp quy định, làm giả tài liệu trong hồ sơ nhập khẩu; gian dối nguồn gốc xuất xứ; đưa hối lộ cho các bị can là cán bộ thú y để những người này làm không đúng một số quy trình nhằm nhập khẩu lô hàng trót lọt.

Trong quá trình thực hiện việc nhập khẩu các lô hàng là các sản phẩm động vật, vợ chồng bị can Trần Nguyên Bình và Đỗ Thùy Nhung (hiện đang bị truy nã) là chủ nhóm Công ty TNHH xuất nhập khẩu dinh dưỡng Hoàng Sa đã liên hệ móc nối với Trần Trung Nhân để đặt vấn đề việc đưa nhân số tiền 1-3 triệu đồng/lô hàng để Nhân tạo điều kiện khi công ty của Bình, Nhung nhập khẩu các lô hàng là sản phẩm động vật sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.



Tình từ năm 2018 đến năm 2023, mỗi tháng Nhung và Bình đưa cho Nhân từ 50 triệu đồng đến 150 triệu đồng, tổng cộng khoảng 2,9 tỉ đồng. Lần cuối cùng vào tháng 7-2023, Nhung đến văn phòng làm việc và đưa cho Nhân 100 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Nhân đã chia cho Bạch Đức Lữu (chi cục trưởng) khoảng 40%, chia cho Lý Hoài Vũ (phó chi cục trưởng) khoảng 30%, còn lại Nhân chia cho các kiểm dịch viên trong Trạm kiểm dịch từ 5-7 triệu đồng/người/tháng và giữ lại một phần cho mình.

Ngoài ra, Nhân còn nhận tiền của các doanh nghiệp khác như Công ty TNHH đầu tư và phát triển Trung Chính, Công ty TNHH giải pháp Dinh Dưỡng, Công ty TNHH tương lai Việt, Công ty TNHH đại lý hàng hóa Việt Nam, Công ty sản xuất và thương mại vận tải Việt Nam và một số doanh nghiệp khác… Tổng số tiền nhận của các doanh nghiệp này từ năm 2018 đến năm 2023 khoảng 3 tỉ đồng.

Hai cựu chi cục trưởng và phó chi cục trưởng Chi cục Thú y Vùng VI: Bạch Đức Lữu (bìa trái) và Lý Hoài Vũ. Ảnh: Chi cục Thú y Vùng VI

Cạnh đó, Nguyễn Minh Thành (Trạm phó) đã đưa thêm cho Nhân 30-100 triệu đồng mỗi tháng 2-3 tháng/lần. Đây là tiền của ông Thành nhận từ một số doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu sản phẩm động vật đông lạnh sau đó đưa về để Nhân tập hợp để chia lại cho anh em trong Trạm và Chi cục. Từ năm 2018 đến nay, Thành đưa cho Nhân khoảng 1 tỉ đồng.

Tổng số tiền nhận được trên, Nhân đã chia lại cho ông Lữu khoảng 2,1 tỉ đồng; đưa Vũ 800 triệu đồng; đưa mỗi kiểm dịch viên trong trạm kiểm dịch 507 triệu đồng/tháng, tổng cộng khoảng 2,5 tỉ đồng; sử dụng chi phí tặng quà, ăn uống; chi phí cho lãnh đạo chi cục đi công tác... và sử dụng cá nhân 1 tỉ đồng.

Đối với Phạm Trung Trực (cựu chuyên viên Cục Thú y) có trách nhiệm kiểm tra, xử lý hồ sơ đăng ký kiểm dịch các lô hàng là sản phẩm động vật nhập khẩu của các doanh nghiệp. Trực biết hồ sơ đăng ký kiểm tra của nhóm Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Trung Chính không đầy đủ nhưng vẫn không yêu cầu doanh nghiệp bổ sung để kiểm tra, làm sai quy trình dẫn đến việc đồng ý hướng dẫn kiểm dịch, kiểm tra chất lượng cho các lô hàng này; tạo điều kiện để doanh nghiệp nhập lậu 13 lô hàng vào Việt Nam tiêu thụ.

Theo kết quả trích xuất từ dữ liệu điện thoại, xác định trong quá trình giải quyết hồ sơ, Trực có liên lạc, gặp gỡ bị can Đinh Thị Lan - phó giám đốc công ty này trong quá trình giải quyết hồ sơ; Lan cũng thừa nhận có đưa tiền cho Trực.

Quá trình điều tra, các bị can, gồm: Bạch Đức Lữu nộp khắc phục 1,1 tỉ đồng; Lý Hoài Vũ nộp 700 triệu đồng, Trần Trung Nhân nộp 760 triệu đồng, Nguyễn Minh Thành nộp 100 triệu đồng và Nguyễn Văn Trung nộp 100 triệu đồng.