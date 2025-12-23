Dời ngày xét xử vụ cựu giám đốc BHXH Bắc Giang nhận hối lộ 23/12/2025 12:00

(PLO)- Do thẩm phán chủ tọa phiên tòa gặp vấn đề về sức khỏe nên phiên tòa vào ngày 25-12 không diễn ra như dự kiến, tòa chưa ấn định lại ngày xét xử.

Theo kế hoạch, ngày 25-12, TAND TP Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm 23 bị cáo trong vụ án tham nhũng trong lĩnh vực y tế, bảo hiểm xã hội (BHXH) xảy ra trên nhiều tỉnh, thành phố.

Tuy nhiên, phiên tòa sẽ không được diễn ra như dự kiến do thẩm phán chủ tọa phiên tòa gặp vấn đề về sức khỏe. Tòa chưa ấn định ngày mở lại phiên tòa.

Các bị cáo trong vụ án. Ảnh: BCA

23 bị cáo trong vụ án này bị truy tố về các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (Tổng Giám đốc Công ty LanQ) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bị cáo Phạm Văn Cách (Chủ tịch HĐQT Công ty dược Sơn Lâm) bị truy tố về tội đưa hối lộ.

Theo cáo buộc, vai trò là Tổng Giám đốc Công ty LanQ, ông Nguyễn Mạnh Quyền chủ mưu, câu kết với ông Phạm Văn Cách dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt hơn 18 tỉ đồng của BHXH tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả.

Để được tạo điều kiện giải ngân tiền tạm ứng kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho Công ty LanQ, ông Quyền đã chỉ đạo Nguyễn Thúy Kim (cựu kế toán trưởng) nhiều lần đưa hối lộ số tiền 700 triệu đồng cho bị cáo Thân Đức Lại, cựu Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang.

Ngoài ra, quá trình Công ty dược Sơn Lâm thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc vào một số bệnh viện, trung tâm y tế, theo yêu cầu của các cá nhân có thẩm quyền, ông Cách đã đưa hối lộ hơn 70 tỉ đồng để không bị gây khó khăn.

Trong vụ án này, bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, với vai trò là Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM, là người có thẩm quyền quyết định trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Viện đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để trao đổi, thỏa thuận, nhận hối lộ hơn 47 tỉ đồng từ ông Phạm Văn Cách.

Việc nhận hối lộ của ông Lộc được xác định là để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty dược Sơn Lâm trong quá trình cung cấp thuốc và thanh toán tại Viện Y dược học dân tộc TP.HCM.

Bị cáo Phạm Văn Chuân, cựu nhân viên Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, thực hiện theo chỉ đạo của Huỳnh Nguyễn Lộc đã nhiều lần nhận tiền giúp cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, tổng số tiền là 46 tỉ đồng.

Với vai trò là giám đốc, người có thẩm quyền quyết định trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên, bị cáo Trương Thị Thu Hương đã nhận hối lộ hơn 10 tỉ đồng từ ông Phạm Văn Cách trong quá trình bệnh viện ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc của Công ty dược Sơn Lâm...

Quá trình điều tra, ông Phạm Văn Cách và 2 bị can khác khai phải đưa tiền ''hoa hồng'' cho 97 cá nhân ở nhiều bệnh viện, trung tâm y tế.

Tuy nhiên, theo CQĐT, chỉ có lời khai của 3 người trên mà không có tài liệu chứng cứ nào khác. Quá trình điều tra cũng không phát hiện dấu hiệu vi phạm trong quá trình thực hiện hợp đồng. Do đó, không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với 97 cá nhân này.