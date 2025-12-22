2 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt được cấp giấy khai sinh 22/12/2025 16:33

(PLO)- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 1, TP.HCM đã giúp hai trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có được giấy khai sinh khi mẹ đang chấp hành án và chưa rõ danh tính người cha.

Vừa qua, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 1 TP.HCM đã mời gia đình cháu T (sinh năm 2017) và cháu A (sinh năm 2023) lên để trao tặng các phần quà và gửi giấy khai sinh.

Để có được tấm giấy khai sinh cho hai cháu bé có hoàn cảnh đặc biệt này, Trung tâm đã phải ngược xuôi suốt thời gian dài với đủ mọi thủ tục hành chính...

Ông Huỳnh Tấn Đạt (Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 1 TP.HCM) cùng cháu T và bà ngoại tại trường cháu T đang học. Ảnh: YC

Hành trình tìm lại thân phận cho hai chị em ruột

Câu chuyện bắt đầu khi ông Huỳnh Tấn Đạt (Giám đốc Trung tâm) tiếp nhận hai hồ sơ riêng biệt.

Cháu T sống cùng bà ngoại nhưng chỉ hồ sơ có giấy chứng sinh và thẻ căn cước của người mẹ (chị L) đang thụ án. Thông tin về người cha không rõ ràng. Trong khi đó, cháu A được ông C gửi cho bà nội nuôi rồi đi thụ án.

Khó khăn chồng chất khi việc xác định huyết thống cho cháu A rơi vào bế tắc: ông C không đồng ý giám định ADN; còn kết quả giám định giữa cháu A và bà nội lại không trùng khớp. Việc khai sinh cho các em tưởng chừng đã đi vào ngõ cụt.

Bước ngoặt xảy ra khi sau hơn một năm xác minh, các trợ giúp viên pháp lý phát hiện giấy chứng sinh của hai cháu có cùng tên mẹ. Qua xác minh dữ liệu dân cư và trích lục bản án, sự thật vỡ òa: T và A chính là chị em ruột cùng mẹ. Tuy nhiên, do chị L và ông C không đăng ký kết hôn, đồng thời việc giám định ADN với người cha thất bại, nên giấy khai sinh của các bé chỉ có thể đứng tên mẹ.

Ông Đạt đã kiên trì hướng dẫn gia đình thực hiện thủ tục ủy quyền. Tháng 8-2024, từ trong trại giam, chị L đã đặt bút ký đơn ủy quyền cho người thân làm khai sinh cho con. Do không có đăng ký kết hôn và thiếu dữ liệu ADN từ người cha, hai bé được cấp giấy khai sinh theo họ mẹ.

Trung tâm đã mời gia đình 2 cháu lên để trao tặng các phần quà cho hai trẻ. Ảnh: YC

Trao giấy khai sinh, kết nối tình thân

Dưới sự hỗ trợ của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 1 TP.HCM, ngày 4-12 vừa qua, UBND phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM đã cấp giấy khai sinh cho hai trẻ. Cũng trong chiều 4-12, ông Đạt đã cùng bà ngoại cháu T đến tại trường mà cháu T đang học (Lớp học mái ấm Tình thương Thiên Ân tại phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM). Đây là lớp học tình thương hoàn toàn miễn phí cho các trẻ không có giấy tờ, có hoàn cảnh khó khăn…

Tại đây, đại diện nhà trường cho biết, cháu T hiện đang học tập và phát triển tốt tại lớp. Rất nhiều trẻ đã được Trung tâm hỗ trợ làm giấy tờ và gửi vào trường.

Quá trình trò chuyện, ông Đạt đã ủng hộ cho trường 2 triệu đồng để nhà trường có thêm kinh phí hỗ trợ cho các bé. Đồng thời, ông Đạt cũng hỗ trợ một phần tiền cho cháu T và một số cháu ở trường.

Ngày 8-12, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 1 TP.HCM đã mời gia đình hai cháu lên để trao tặng các phần quà và gửi giấy khai sinh. Một cuộc gặp gỡ xúc động đã diễn ra.

Việc trao tấm giấy khai sinh là nhịp cầu nối lại tình thân, mở ra cánh cửa đến trường và đảm bảo một tương lai tươi sáng hơn cho hai đứa trẻ. Có được "tấm thẻ thông hành" này, các em sẽ chính thức được hưởng đầy đủ quyền lợi về y tế, giáo dục và an sinh xã hội như bao bạn bè đồng trang lứa.

Hình ảnh hai chị em lần đầu được nhận mặt nhau, cùng sự quan tâm sẻ chia từ cộng đồng đã tô đậm giá trị nhân văn của công tác trợ giúp pháp lý. Đây là minh chứng cho thấy quyền lợi chính đáng của người dân nói chung và quyền trẻ em nói riêng sẽ được bảo vệ chặt chẽ khi có sự thấu cảm và quyết tâm của những người làm công tác pháp luật.