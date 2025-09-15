Vụ 1 giấy khai sinh hai chị em sử dụng: Người em được cấp giấy sau 2 năm chờ đợi 15/09/2025 19:24

(PLO)- UBND phường Chánh Hưng vừa trao giấy khai sinh cho bà Bùi Thị Thanh Hiền - cái kết đẹp cho câu chuyện hai chị em dùng chung giấy khai sinh.

Ngày 15-9, ông Dương Văn Dân - Phó Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng, TP.HCM đã trao giấy khai sinh cho bà Bùi Thị Thanh Hiền - nhân vật trong bài viết “Rắc rối chuyện một giấy khai sinh, hai chị em sử dụng”.

Vậy là sau 41 năm, bà Hiền đã có được tờ giấy khai sinh cho riêng mình. Cầm tờ giấy khai sinh trên tay, bà Hiền không giấu được niềm vui. Chị em bà Hiền gửi lời cảm ơn tới các cơ quan chức năng đã nỗ lực, hỗ trợ để giúp bà Hiền hoàn thành các thủ tục làm giấy khai sinh.

Như PLO đã thông tin về trường hợp hai chị em ruột dùng chung một giấy khai sinh tên Bùi Thị Thanh Tuyền. Người chị có tên thường gọi là Thanh Tuyền, người em tên Thanh Hiền. Năm 2023, chị Hiền liên hệ chính quyền địa phương để đổi từ CMND sang CCCD thì được thông tin chị Tuyền đã dùng giấy khai sinh để đăng ký mã định danh làm CCCD rồi.

Rắc rối bắt đầu đến với chị Hiền kể từ lúc này bởi CMND sắp hết hạn. Chị liên hệ UBND phường 4, quận 8 (cũ) để xin cấp giấy khai sinh nhưng không được.

Tình cờ đọc báo Pháp Luật TP.HCM, chị biết được báo đã từng hỗ trợ nhiều trường hợp làm được giấy tờ tùy thân, chị Hiền đến báo nhờ giúp đỡ.

Sau phản ánh ngày 6-9-2024 của báo Pháp Luật TP.HCM, UBND quận 8 (cũ) đã có công văn phản hồi về tiến độ giải quyết. Theo đó, do vụ việc phức tạp nên Phòng Tư pháp quận 8 (cũ) cùng UBND phường 4 (cũ) đang tiếp tục xác minh để đảm bảo việc đăng ký khai sinh đúng quy định pháp luật.

Hơn nửa năm sau, người dân vẫn chưa được cấp giấy khai sinh. Đầu tháng 6-2025, đại diện UBND phường 4 cho biết thực hiện chỉ đạo của Phòng Tư pháp quận 8, UBND phường 4 đã hoàn tất xác minh, gửi báo cáo lên Phòng Tư pháp quận 8. Tuy nhiên, đến thời điểm kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện (ngày 1-7-2025) phường vẫn chưa nhận được văn bản phúc đáp.

Sau ngày 1-7-2025, UBND phường Chánh Hưng (được sáp nhập từ phường Rạch Ông, phường Hưng Phú, phường 4 và một phần phường 5 quận 8 (cũ) tiếp tục thực hiện giải quyết hồ sơ của 2 chị em Thanh Tuyền.

Dựa trên cơ sở hồ sơ, tài liệu mà UBND phường 4 đã thu thập được, ngày 20-8, UBND phường Chánh Hưng gửi văn bản xin ý kiến của Sở Tư pháp TP.HCM với phương án đề xuất: hướng dẫn bà Bùi Thị Thanh Tuyền (em) ký cam đoan về việc chưa được đăng ký khai sinh và các thông tin liên quan đến nội dung đăng ký khai sinh. Đồng thời UBND phường Chánh Hưng đăng ký khai sinh cho bà với tên Bùi Thị Thanh Hiền và hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục cải chính thông tin hộ tịch theo quy định.

Sau khi các cơ quan hoàn tất thủ tục, thì người dân đã được nhận giấy khai sinh trong niềm hân hoan như đã nêu ở trên.