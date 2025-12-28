Hai con cùng bệnh, người lao động được nghỉ và hưởng chế độ bao nhiêu ngày? 28/12/2025 09:56

(PLO)- Người lao động có hai con dưới 7 tuổi cùng bị bệnh một lúc thì được nghỉ hưởng chế độ ốm đau theo thời gian thực tế chăm sóc con.

Tôi có hai con dưới 7 tuổi, hai cháu vừa cùng trải qua đợt nằm viện trong 16 ngày.

Cho tôi hỏi về thời gian cha mẹ được hưởng chế độ trong trường hợp này? Nếu chúng tôi cùng tham gia BHXH bắt buộc thì có cùng được nghỉ hưởng chế độ chăm sóc con ốm đau hay không?

Bạn đọc Minhnguyen...@gmail.com

BHXH TP.HCM trả lời: Theo khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 5 Thông tư 12/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau được tính bằng thời gian thực tế người lao động nghỉ việc chăm sóc con ốm đau; thời gian tối đa nghỉ việc trong một năm cho mỗi con tối đa là 20 ngày nếu con dưới 03 tuổi; tối đa là 15 ngày nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.

Như vậy, trường hợp trong cùng một thời gian, hai con dưới 7 tuổi bị ốm đau trong 16 ngày thì người lao động sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau với thời gian 16 ngày.

Trường hợp cha và mẹ cùng tham gia BHXH bắt buộc mà luân phiên nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau hoặc cùng nghỉ việc đồng thời để chăm sóc con thì đều được giải quyết hưởng chế độ khi con ốm đau.