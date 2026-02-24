Công bố danh sách đạt giải Kỳ 3 cuộc thi 'Công dân với bầu cử' 24/02/2026 06:00

(PLO)- Với 7.131 lượt tham gia dự thi, Ban Giám khảo đã chọn ra các cá nhân đạt giải tại Kỳ 3, theo thể lệ cuộc thi.

Ban Tổ chức cuộc thi “Công dân với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031” vừa ban hành quyết định công nhận kết quả và giải thưởng Kỳ 3, kèm theo danh sách các thí sinh đạt giải theo đúng thể lệ đã công bố.

Hơn 7 ngàn người tham gia

Kỳ 3 của cuộc thi diễn ra từ 0 giờ ngày 16-2 đến 23 giờ 59 ngày 22-2, chính thức khép lại với 7.131 lượt dự thi. Con số này tiếp tục cho thấy sự quan tâm ổn định của người dân đối với việc tìm hiểu pháp luật về bầu cử.

Đã có danh sách đạt giải kỳ 3 Cuộc thi 'Công dân với bầu cử'.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm được xây dựng bám sát quy định của Hiến pháp, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cùng các văn bản liên quan, giúp người tham gia không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm công dân.

Ban Tổ chức cho biết việc công nhận kết quả được thực hiện minh bạch, đúng quy định; các kỳ tiếp theo sẽ tiếp tục triển khai nhằm khuyến khích người dân chủ động tìm hiểu pháp luật về bầu cử.

Căn cứ kết quả chấm thi và đề nghị của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức công bố các thí sinh đạt giải Kỳ 3. Trong đó, giải Nhất thuộc về anh Nguyễn Thanh Quốc Huỳnh; giải Nhì thuộc về chị Võ Thị Tiên. Giải Ba gồm các anh chị: Thái Thị Thanh Thủy; Nguyễn Thành Danh.

Chi tiết thí sinh đạt giải được công bố tại đây: https://congdanvoibaucutphcm.plo.vn/tin-tuc/quyet-dinh-cong-bo-giai-ky-3-8

Ban Tổ chức đề nghị các thí sinh đạt giải chủ động liên hệ để xác nhận thông tin và hoàn tất thủ tục nhận thưởng theo thể lệ cuộc thi. Đầu mối liên hệ: Sở Tư pháp TP.HCM (141-143 Pasteur, phường Xuân Hòa), điện thoại 028.38242893; hoặc ông Vũ Thái Hùng - Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, số điện thoại 0903.876.896.

Giải thưởng sẽ được trao tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến tổ chức trong thời gian tới.

Kỳ 3 của cuộc thi diễn ra từ 0 giờ ngày 16-2 đến 23 giờ 59 ngày 22-2, chính thức khép lại với 7.131 lượt dự thi. Ảnh: TRẦN MINH

Phấn khởi vì vừa thêm kiến thức, vừa đạt giải

Việc công bố kết quả Kỳ 3 cho thấy sức lan tỏa ngày càng rõ nét của cuộc thi, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử, từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm công dân trước sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Trước đó, Ban Tổ chức cũng đã công bố danh sách đạt giải Kỳ 1 và Kỳ 2. Chị Trần Thanh Xuân (ngụ TP.HCM), thí sinh đạt giải Nhất tại Kỳ 1 Cuộc thi, cho biết chị rất vui khi nhận được thông báo trúng giải.

“Thật ra tôi cũng có chút kỳ vọng vì đã dành thời gian tìm hiểu kỹ câu hỏi và dự đoán chính xác số người trả lời đúng. Khi biết mình đạt giải Nhất, tôi rất phấn khởi”, chị Xuân chia sẻ.

Chị Trần Thanh Xuân. Ảnh: NVCC

Theo chị Xuân, việc tham gia cuộc thi không chỉ đơn thuần là trả lời câu hỏi mà còn là dịp để chị hệ thống lại kiến thức pháp luật về bầu cử. “Trước đây tôi đã từng tham gia bầu cử, nhưng chủ yếu nắm những nội dung cơ bản. Qua cuộc thi, tôi hiểu rõ hơn các quy định cụ thể, những điểm quan trọng trong công tác bầu cử mà trước đó mình chưa thật sự để ý", chị Xuân nói và bày tỏ mong muốn cuộc thi sẽ tiếp tục được lan tỏa rộng rãi để ngày càng nhiều người dân tham gia, qua đó nâng cao nhận thức pháp luật và trách nhiệm công dân.

"Tôi hy vọng các đại biểu được bầu sẽ thực hiện đúng những cam kết, lắng nghe và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân, góp phần xây dựng và phát triển đất nước" - chị Xuân gửi gắm.

Còn chị Nguyễn Diễm Phương, thí sinh đoạt giải Ba của Kỳ 1, cho biết chị rất vui và tự hào khi được giải Ba của cuộc thi. Tham gia dự thi, chị có dịp tìm hiểu kỹ hơn về các quy định pháp luật liên quan đến bầu cử, hiểu rõ hơn quyền và trách nhiệm của mình với tư cách một công dân.

"Sau khi thi, tôi cũng chia sẻ cuộc thi với gia đình, bạn bè để mọi người cùng tham gia và cập nhật kiến thức. Tôi tin rằng mỗi lá phiếu đều là sự gửi gắm niềm tin của người dân đến các đại biểu những người sẽ đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của cử tri", chị Phương nói.