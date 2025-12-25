Cá khoai và cái giá của sự ham rẻ 25/12/2025 10:06

(PLO)- Hãy làm ăn chân chính, hãy giữ gìn sự tinh khiết của thực phẩm, để chúng ta còn dám cầm đũa mà không phải lo nghĩ mình đang ăn lẩu hay đang tự đầu độc mình.

Vụ việc gần 10 tấn cá khoai tẩm formol, một chất vốn chỉ dùng để ướp xác chứ tuyệt đối không được phép hiện diện trong thực phẩm, với hàm lượng 90-105 mg/kg vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ gây rúng động dư luận.

Hàng trăm ký cá khoai tẩm formal bị phát hiện là lời cảnh tỉnh cho các quán ăn, nhà hàng: Đừng vì lợi nhuận mà đánh mất lương tâm của mình. Ảnh: CACC

Điều khiến người ta giật mình hơn cả là giá cả. Cá khoai nhập khẩu từ Trung Quốc chỉ khoảng 37.000 đồng/ kg, trong khi cá khoai tươi ngoài chợ mùa này dao động 150.000- 200.000 đồng/kg. Sự chênh lệch quá lớn này chính là cái bẫy khiến nhiều chủ quán, chủ nhà hàng ham rẻ, bất chấp nguy cơ, nhập hàng kém chất lượng để rồi vô tình hay hữu ý chuốc độc cho thực khách.

Một ký cá khoai giá rẻ có thể biến thành một nồi lẩu bán 500.000 đồng, lợi nhuận quá hấp dẫn để lòng tham lấn át lương tâm. Nhưng cái giá thật sự phải trả không nằm ở con số chênh lệch ấy, mà nằm ở sức khỏe, niềm tin, ở sự an toàn của cộng đồng.

Người sành ăn, đặc biệt ở vùng biển Bình Thuận, nơi có một trong 18 vùng nước trồi quý hiếm nhất thế giới, chỉ cần ngửi là biết đâu là cá khoai thật, đâu là cá khoai dỏm.

Cá khoai đánh bắt từ vùng nước trồi có mùi tanh đặc trưng, nồng nàn vị biển, không một loại hóa chất nào có thể che giấu hay tẩy đi. Dù đầu bếp có tài ba đến mấy, có dùng rượu, chanh hay gừng để khử, cái cốt cách mặn mòi của biển cả vẫn phảng phất.

Ngược lại, cá khoai tẩm formol thì vô hồn, nhạt nhẽo, mất hẳn linh hồn của món ăn. Formol có thể làm cá cứng, đẹp, không ươn nhưng nó cũng đồng thời diệt mất cái hương vị vốn là linh hồn của đặc sản.

Thưa các chủ quán, chủ nhà hàng: Chúng tôi, những khách hàng chính là “bạn hàng” nuôi sống các vị. Đừng vì vài đồng bạc chênh lệch mà biến món quà của đại dương thành án tử trên bàn ăn. Lời ít một chút nhưng đêm về ngủ ngon, còn hơn là lợi nhuận nhiều mà phải sống trong nỗi ám ảnh đã vô tình đầu độc thực khách.

Một món ăn ngon không chỉ là hương vị mà còn là sự an toàn, là niềm tin. Ham rẻ có thể biến đặc sản thành độc dược và với cá khoai, chỉ cần đánh mất mùi vị biển cả là đánh mất luôn linh hồn của món ăn.

Hãy làm ăn chân chính, hãy giữ gìn sự tinh khiết của thực phẩm, để chúng ta còn dám cầm đũa mà không phải lo nghĩ mình đang ăn lẩu hay đang tự đầu độc mình.