Kinh hoàng 10 tấn cá khoai Trung Quốc tẩm formol cực độc chờ lên bàn ăn 23/12/2025 09:54

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện, thu giữ hơn 10 tấn cá khoai nhập khẩu từ Trung Quốc chứa hàm lượng formol đậm đặc, một hợp chất cực độc, bị cấm trong chế biến và bảo quản thực phẩm.

Sáng 23-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã phối hợp với Phòng CSGT kiểm tra, bắt giữ xe đầu kéo vận chuyển lượng lớn cá khoai đông lạnh vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn thực phẩm.

Xe đầu kéo biển kiểm soát 76C-092.45, kéo theo rơ-moóc 76R-006.30 do tài xế Nguyễn Thanh Phương (44 tuổi, ngụ xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) điều khiển. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 271 thùng cá khoai ướp đá, tổng trọng lượng hơn 7 tấn.

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện và thu giữ số cá khoai ướp formol. Ảnh: V.THIỆN

Tài xế Phương khai nhận trước đó vận chuyển hoa quả từ Tiền Giang ra Lạng Sơn. Sau khi giao hàng, Phương được Công ty TNHH Quốc tế Anh Minh VN (Lạng Sơn) thuê chở 372 thùng cá khoai đông lạnh, tổng trọng lượng gần 9,7 tấn, nhập từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Theo thỏa thuận, số cá này sẽ giao cho các đầu mối tiêu thụ dọc tuyến Quốc lộ 1A từ Thanh Hóa đến Bình Định với giá cước 20 triệu đồng.

Quá trình di chuyển, Phương đã giao 101 thùng cá (hơn 2 tấn) cho các thương lái tại phường Nam Sầm Sơn và phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa gồm: Văn Tiến Dũng (42 tuổi), Ngô Thị Hiển (48 tuổi) và Lê Văn Long (44 tuổi). Khi tài xế đang tiếp tục giao hàng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Công an các phường Sầm Sơn phối hợp Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra các điểm tập kết hàng liên quan, thu giữ thêm 181 thùng cá khoai đông lạnh (hơn 3,3 tấn). Tổng số cá khoai bị thu giữ trong vụ việc lên tới hơn 10 tấn.

Hình ảnh cá khoai chứa hàm lượng formol ở mức từ 90–105 mg/kg. Ảnh: V.THIỆN

Kết quả điều tra cho thấy cá khoai nhập từ Trung Quốc giá chỉ khoảng 37.000 đồng/kg. Khi ra thị trường, hàng này được bán giá 130.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với cá khoai tự nhiên (khoảng 250.000 đồng/kg).

Mẫu cá khoai gửi đến Viện Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế) cho kết quả tất cả các mẫu đều chứa hàm lượng formol từ 90–105 mg/kg.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, formol là hợp chất cực độc, bị cấm tuyệt đối trong thực phẩm. Khi vào cơ thể, formol gây rối loạn tiêu hóa, viêm loét thực quản, dạ dày. Nếu nhiễm liều lượng lớn có thể gây ngộ độc nặng hoặc tử vong.