Sinh viên nợ môn có được tiếp tục tạm hoãn nghĩa vụ quân sự? 25/12/2025 06:17

(PLO)- Bộ Quốc phòng, cho biết các trường hợp phát sinh do nợ môn hoặc lưu ban sẽ không thuộc diện được tiếp tục tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Bộ Quốc phòng vừa có phản hồi chính thức liên quan đến thắc mắc của công dân Hoàng Phan Quốc Bảo, hiện là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học tư thục tại Huế, về việc xin tiếp tục được tạm hoãn gọi nhập ngũ do còn nợ môn trong chương trình đào tạo đại học chính quy.

Theo nội dung gửi đến Chương trình Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời, anh Hoàng Phan Quốc Bảo cho biết đang theo học hệ đại học chính quy với thời gian đào tạo 3 năm rưỡi, từ năm 2022 đến năm 2025.

Theo Bộ Quốc phòng, các trường hợp phát sinh do nợ môn hoặc lưu ban sẽ không thuộc diện được tiếp tục tạm hoãn gọi nhập ngũ. Ảnh: BT.

Hiện nay, anh vẫn còn một số học phần chưa hoàn thành và đang tiếp tục học tập để đủ điều kiện tốt nghiệp. Do đó, anh có nguyện vọng được hoàn tất chương trình học trước khi thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc với chính quyền địa phương, phát sinh vướng mắc liên quan đến giấy tờ xác nhận tình trạng học tập.

Theo thông tin phường nhận từ nhà trường, đến tháng 11 năm 2025, anh Bảo đã kết thúc khóa học. Trường hợp còn nợ môn, anh phải nộp Giấy xác nhận nợ môn.

Dù đã thực hiện đúng yêu cầu này, nhưng giấy xác nhận không được tiếp nhận. Sau đó, anh tiếp tục liên hệ nhà trường để xin Giấy xác nhận đang còn nợ môn theo yêu cầu ban đầu của phường và nộp lại, song vẫn không được chấp thuận.

Một cán bộ phường sau đó hướng dẫn rằng, giấy xác nhận phải ghi “Khóa học: 2022-2026” thì mới đủ điều kiện xem xét, thay vì “Khóa học: 2022-2025” như nhà trường đã cấp.

Trong khi đó, anh Bảo cho biết chương trình đào tạo chính quy mà anh theo học chỉ kéo dài 3 năm rưỡi và không tồn tại khóa 2022-2026 đối với hệ đào tạo này.

Từ thực tế trên, anh đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể về các bước cần thực hiện hoặc loại giấy tờ cần bổ sung để được giải quyết đúng quy định.

Trả lời nội dung này, ngày 24-12-2025, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng cho biết việc tạm hoãn gọi nhập ngũ được thực hiện theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

Theo đó, công dân đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, hoặc đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy, cao đẳng hệ chính quy trong một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Bộ Quốc phòng nêu rõ, công dân thuộc trường hợp này được tạm hoãn gọi nhập ngũ kể từ khi hoàn tất thủ tục nhập học và đang học tập tại trường cho đến hết thời gian học của khóa học.

Tuy nhiên, các trường hợp phát sinh do nợ môn hoặc lưu ban sẽ không thuộc diện được tiếp tục tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Đối với trường hợp cụ thể của công dân Hoàng Phan Quốc Bảo, Bộ Quốc phòng xác định thời gian tạm hoãn gọi nhập ngũ theo một khóa đào tạo đã kết thúc vào tháng 11 năm 2025. Việc còn nợ môn không phải là căn cứ để tiếp tục tạm hoãn theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự.

Trường hợp công dân có nguyện vọng tiếp tục hoàn thành chương trình học và tham gia kỳ thi tốt nghiệp, Bộ Quốc phòng đề nghị làm đơn, kèm theo các giấy tờ xác nhận của nhà trường, gửi đến Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường nơi đăng ký nghĩa vụ quân sự để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Bộ Quốc phòng cũng nhận được câu hỏi của công dân Đỗ Hiệp Thanh, quê ở đảo Phú Quý, hiện đang làm việc tại TP Phan Thiết, gửi đến Chương trình Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời, liên quan đến việc không thể chấp hành lệnh khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự do điều kiện thời tiết.

Theo trình bày của công dân, dù đã nhận được lệnh khám nghĩa vụ quân sự, nhưng do thời tiết xấu, tàu khách không thể di chuyển ra đảo Phú Quý, nên không thể có mặt đúng thời gian theo giấy mời. Công dân Đỗ Hiệp Thanh đề nghị được hướng dẫn thủ tục để tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự vào đợt tiếp theo.

Trả lời nội dung này, ngày 24-12-2025, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng cho biết, trường hợp công dân đã nhận được quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nhưng vì có lý do chính đáng không thể đến đúng thời gian, địa điểm theo quy định, thì phải làm đơn gửi Ban Chỉ huy quân sự đặc khu nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi đang làm việc, học tập để xác nhận. Trên cơ sở đó, hồ sơ được báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.