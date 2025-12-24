Bệnh dài ngày, nghỉ việc điều trị: Phí BHYT do ai đóng? 24/12/2025 08:51

(PLO)- Nếu người lao động được duyệt hưởng chế độ ốm dài ngày theo danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày thì được cấp thẻ BHYT miễn phí thuộc Nhóm do cơ quan BHXH đóng.

Vừa qua, tôi phải nghỉ việc gần hai tháng để điều trị bệnh. Công ty tôi báo giảm nhân sự, tôi sẽ không có thẻ BHYT. Cho tôi hỏi: Tôi cần làm thủ tục gì, ở đâu, để được cấp thẻ BHYT cho trường hợp ốm đau dài ngày.

Bạn đọc

BHXH TP.HCM trả lời:

Điểm b khoản 2 Điều 12 Luật số 51/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định: Người nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động bị mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày hoặc người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thuộc Nhóm do cơ quan BHXH đóng.

Khoản 5 Điều 33 Luật BHXH số 41/2024/QH15 quy định: “Đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d và i khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Luật này mà không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì người lao động không phải đóng BHXH tháng đó, trừ trường hợp người sử dụng lao động và người lao động có thỏa thuận về việc có đóng BHXH cho người lao động tháng đó với căn cứ đóng bằng căn cứ đóng BHXH tháng gần nhất".

Đối chiếu theo quy định trên, nếu người lao động được duyệt hưởng chế độ ốm dài ngày theo danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 25/2025/TT-BYT ngày 30/6/2025 của Bộ Y tế thì được cấp thẻ BHYT miễn phí thuộc Nhóm do cơ quan BHXH đóng.

Để được cấp thẻ BHYT đối tượng ốm dài ngày, người lao động cần cung cấp giấy tờ liên quan nộp cho đơn vị để thực hiện nộp hồ sơ báo tăng/giảm theo hướng dẫn tại Công văn số 2100/BHXH-TST ngày 10/4/2024 của BHXH Thành phố về việc kê khai hồ sơ báo tăng, báo giảm đóng BHXH, BHYT, BHTN trước khi lập hồ sơ giải quyết để chi trả các chế độ BHXH ốm đau, thai sản.