Đề nghị truy tố vợ chồng cựu thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Nam Khánh 20/12/2025 09:51

(PLO)- Vợ cựu thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Nam Khánh được bà chủ Công ty Avatek cho đứng tên 9% cổ phần để giúp công ty được chỉ định kiểm nghiệm.

Như PLO đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án giả mạo công tác, đưa hối lộ xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan trên toàn quốc.

Theo đó, cơ quan điều tra (CQĐT) đã đề nghị truy tố 100 bị can về các tội giả mạo trong công tác, đưa hối lộ.

Trong đó, bị can Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Công ty TSL), bị can Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố tội giả mạo trong công tác và tội đưa hối lộ.

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi.

Bị can Nguyễn Hà Linh (vợ bị can Khánh) bị đề nghị truy tố tội giả mạo trong công tác và đưa hối lộ.

Các bị can đã đưa hối lộ 3,9 tỉ đồng. Ảnh: Minh họa

"Gói" chi phí đối ngoại, tiếp khách

Theo kết luận điều tra, năm 2020, Công ty TSL được Bộ KH&CN cấp chứng nhận đủ điều kiện phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Bị can Phương tìm hiểu và biết rằng việc xin chỉ định kiểm nghiệm nhà nước là rất khó khăn nếu không có mối quan hệ, có người tác động, hỗ trợ thì phải chi ngoài quy định từ 250-500 triệu đồng.

Tháng 6-2020, bà Phương có quen biết với bị can Nguyễn Nam Khánh và biết ông Khánh từng làm thư ký Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (giai đoạn 2016-2019), có mối quen biết rộng có thể giúp đỡ Công ty TSL.

Bà Phương đã trao đổi và được ông Đoàn Hữu Lượng thống nhất để bà Phương đi gặp ông Khánh nhờ giúp đỡ giải quyết hồ sơ xin cấp phép chỉ định.

Sau khi bà Phương trao đổi thống nhất với ông Khánh thì những lần ông Khánh đi quan hệ, đối ngoại cho Công ty TSL ở Hà Nội, ông Khánh đều gửi hóa đơn để Công ty TSL thanh toán.

Năm 2021, phía Công ty TSL và ông Khánh thống nhất hàng tháng, Công ty TSL chuyển cho ông Khánh 50 triệu đồng chi phí đối ngoại, tiếp khách. Từ tháng 7-2022 đến tháng 3-2023, chi phí này tăng lên là 100 triệu đồng.

Đối với những lần nộp hồ sơ đề nghị cấp phép chỉ định kiểm nghiệm, bà Phương sẽ chuyển thêm từ 50-500 triệu đồng để ông Khánh đưa cho lãnh đạo, cán bộ giải quyết hồ sơ.

Vợ thư ký được cho cổ phần

Tháng 3-2023, bà Phương nghỉ việc tại Công ty TSL và thành lập Công ty Avatek. Bà Phương để cho bị can Nguyễn Hà Linh (vợ ông Khánh) đứng tên sở hữu 9% cổ phần Công ty Avatek để cặp vợ chồng này tiếp tục hỗ trợ công ty được chỉ định thử nghiệm.

Từ tháng 7-2020 đến tháng 3-2023, bà Phương đã chuyển 3,9 tỉ đồng cho ông Khánh, trong đó tiền của Công ty TSL là 3,1 tỉ đồng, Công ty Avatek là 800 triệu đồng.

Ngoài ra, bà Phương còn chuyển cho ông Khánh hơn 2 tỉ đồng gồm 1 tỉ đồng tiền cá nhân bà Phương cho con của ông Khánh, 500 triệu đồng cho vay, 6.868.686 đồng bà Phương “lì xì” cho ông Khánh dịp Tết 2024.

Quá trình làm việc tại Công ty TSL, bị can Nguyễn Hà Linh đã tiếp nhận thông tin khách hàng, chỉ tiêu kiểm nghiệm để chuyển cho bộ phận khác làm giả 762 phiếu kết quả thử nghiệm. Đây là các phiếu kết quả thử nghiệm không có mẫu thử nghiệm, chỉnh sửa kết quả, lùi ngày trả kết quả cho 13 tổ chức, cá nhân trung gian môi giới.

Ngoài ra, từ năm 2020-2025, theo chỉ đạo của bị can Phương, bà Linh đã đưa 410 triệu đồng cho các cán bộ tại các bộ, ngành có liên quan đến giải quyết hồ sơ chỉ định thử nghiệm.

Chi tiền cho 21 cá nhân

Với vị trí là chuyên viên Văn phòng Chính phủ, từng là thư ký Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, ông Khánh có quan hệ thân thiết và ảnh hưởng uy tín cá nhân đối với các cán bộ tại các bộ, ngành liên quan đến công tác cấp quyết định chỉ định thử nghiệm.

Sau khi nhận số tiền 3,9 tỉ đồng, vợ chồng ông Khánh bà Linh không đưa hết số tiền trên cho các cán bộ, lãnh đạo giải quyết hồ sơ cá nhân mà chỉ đưa một phần, phần còn lại, ông Khánh sử dụng cho cá nhân.

Có 21 cá nhân là cán bộ trực tiếp giải quyết hồ sơ cấp phép cho Công ty TSL đã nhận tiền từ Nguyễn Nam Khánh, Hồ Thị Thanh Phương. Tổng số tiền họ đã nhận là 1,6 tỉ đồng, mỗi lần đưa nhận tiền từ 10-50 triệu đồng.

21 cá nhân trên đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi nhận tiền và tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận.

CQĐT xác định họ không thỏa thuận, hứa hẹn công việc mà chỉ nhận tiền với ý nghĩa là quà biếu các dịp lễ, tết hoặc cảm ơn sau khi thẩm định xong.

Kết quả điều tra xác định hành vi của 21 cá nhân trên chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. CQĐT chuyển hồ sơ liên quan đến nhóm cán bộ này tới các bộ, ngành để kiến nghị xem xét, xử lý nghiêm về Đảng, chính quyền.