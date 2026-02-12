2 tài xế rượt đuổi nhau như phim ở Đồng Tháp lãnh án tù 12/02/2026 12:40

Ngày 12-2, TAND khu vực III, tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị Nguyễn Đức Tín (45 tuổi) 1 năm 3 tháng tù và Lương Văn Quốc (41 tuổi) 1 năm tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng. Đây là hai tài xế lái xe rượt đuổi nhau ở Đồng Tháp gây bức xúc trên mạng xã hội.

Hai bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: HD

Theo cáo trạng, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 7-1-2026, Lương Văn Quốc điều khiển xe tải lưu thông trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương theo hướng TP.HCM đi Đồng Tháp. Khi đi đến đoạn thuộc xã Bình Đức (tỉnh Tây Ninh), xe tải của Quốc bị xe ô tô chở khách do Nguyễn Đức Tín điều khiển vượt lên, tạt đầu nhưng chưa xảy ra va chạm.

Khoảng 20 phút sau, khi đổ dốc cầu vượt C1, thuộc ấp 1, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp, Quốc tiếp tục nhìn thấy xe khách do Tín điều khiển đang chạy phía trước. Bực tức vì sự việc trước đó, Quốc điều khiển xe tải vượt lên bên phải xe khách trong khi phần đường chỉ có một làn dành cho ô tô, đồng thời Quốc hạ kính xe, tay trái cầm chai nước chỉ thẳng về phía tài xế xe khách chửi thề.

Hai tài xế rượt chạy rượt đuổi nhau trên đoạn đường dài. Ảnh cắt từ clip.

Do không giữ khoảng cách an toàn, phần thùng xe tải đã va chạm vào thân xe khách, làm hư hỏng gương chiếu hậu bên phải và gây trầy xước phần thân xe. Thay vì dừng xe xử lý, Nguyễn Đức Tín – dù đang chở theo 25 hành khách đã điều khiển xe khách truy đuổi xe tải của Quốc.

Hai xe rượt đuổi nhau với quãng đường khoảng 3km, từ cầu vượt C1 đến ngã ba giao giữa Đường tỉnh 878 và Đường tỉnh 865, thuộc ấp 7, xã Long Hưng. Trong quá trình này, cả hai tài xế đã bỏ qua các quy tắc an toàn giao thông, liên tiếp vi phạm nhiều lỗi nghiêm trọng như chạy quá tốc độ, chuyển làn đột ngột, điều khiển xe vào làn dành cho mô tô, xe thô sơ và quay đầu xe trái phép tại giao lộ.

Hành vi nguy hiểm của hai tài xế khiến nhiều hành khách trên xe khách hoảng loạn, kêu la, van xin tài xế dừng xe. Một số phương tiện tham gia giao thông khác buộc phải tránh né hoặc dừng lại để phòng ngừa tai nạn.

Sự việc được hành khách trên xe khách dùng điện thoại ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.