Chánh án Tối cao Nguyễn Văn Quảng kiểm tra công tác xây dựng Tòa án chuyên biệt tại TP.HCM 12/02/2026 08:45

(PLO)- Việc sớm đưa trụ sở Tòa án chuyên biệt tại TP.HCM vào sử dụng đã thể hiện trách nhiệm, cam kết chính trị cao của ngành Tòa án đối với đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước...

Hôm qua (11-2), Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trực tiếp đến kiểm tra công tác sửa chữa, chuẩn bị cơ sở vật chất tại trụ sở Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm Tài chính quốc tế có địa chỉ tại số 34 Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu, TP.HCM.

Chuyến kiểm tra thực tế của Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng thể hiện sự quan tâm đặc biệt và nhằm tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình thi công, hoàn thiện trụ sở Tòa án chuyên biệt tại TP.HCM.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng đến kiểm tra tại trụ sở Tòa án chuyên biệt tại TP.HCM. Ảnh: MX

Tại buổi làm việc, ông Trần Kiến Xương, Phó Chánh Văn phòng TAND Tối cao, cho biết đơn vị thi công đang nỗ lực tối đa để thực hiện việc chỉnh trang trụ sở, bố trí trang thiết bị, nội thất để đáp ứng yêu cầu và tiến độ.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng đã khảo sát từng phòng chức năng, từ không gian làm việc đến các phòng xét xử.

Ông Quảng ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động và trách nhiệm của các đơn vị thuộc TAND Tối cao, trong đó có Văn phòng TAND Tối cao khu vực phía Nam để đảm bảo trụ sở sớm đi vào hoạt động hiệu quả.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng đã đưa ra những định hướng như Tòa án chuyên biệt phải hướng tới sự đơn giản, nhẹ nhàng và thân thiện nhưng vẫn giữ được sự sang trọng, uy nghiêm, tương xứng với vị thế của một Tòa án tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Đặc biệt, phòng xử án phải sử dụng màu sắc trung tính, hài hòa, kết hợp với các trang thiết bị hiện đại để phù hợp với tính chất của các vụ việc có yếu tố quốc tế; bổ sung hệ thống thang máy và sảnh chờ hiện đại...

Trụ sở Tòa án chuyên biệt tại TP.HCM. Ảnh: MX

Việc kiểm tra công tác xây dựng và sớm đưa trụ sở Tòa án chuyên biệt tại TP.HCM vào sử dụng đã thể hiện trách nhiệm, cam kết chính trị cao của ngành Tòa án đối với đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước trong việc tạo môi trường và các điều kiện thuận lợi để phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.