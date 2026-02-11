Hội Luật gia TP.HCM đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử và ra mắt Fanpage 11/02/2026 16:21

(PLO)- Hội Luật gia đang nỗ lực tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đến người dân...

Ngày 11-2, Hội Luật gia TP.HCM tổ chức Tọa đàm “Vai trò của Hội Luật gia trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp”.

Bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM chia sẻ tại tọa đàm.

Bà Ung Thị Xuân Hương cho biết dù còn khó khăn, các cấp Hội và hội viên đều nỗ lực tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử. Đây là cuộc sinh hoạt chính trị ý nghĩa mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cùng vào cuộc. Tất cả đang hướng về ngày 15-3, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung chia sẻ kinh nghiệm biên soạn đề cương tuyên truyền và triển khai luật. Nhiều ý kiến quan tâm đến giải pháp kết nối các chi hội, tập huấn báo cáo viên và phối hợp tuyên truyền tại cơ sở. Hiện nay, thực tế Chi hội Luật gia tại xã, phường, đặc khu chưa rộng khắp, mới có 13 chi hội đi vào hoạt động.

Nhiều đại biểu cho rằng để tuyên truyền hiệu quả, báo cáo viên không nên chỉ dựa vào đề cương của Sở Tư pháp. Mỗi người cần tự soạn nội dung phù hợp với tình hình thực tế địa phương, xác định rõ đối tượng tiếp nhận. Cụ thể, cần có ba đề cương riêng biệt cho cử tri, cán bộ công nhân viên và thành viên tổ bầu cử.

Đại biểu phát biểu chia sẻ kinh nghiệm làm báo cáo viên tuyên truyền công tác bầu cử. Ảnh: NGUYỄN CHÍNH

Trong khuôn khổ tọa đàm, Hội Luật gia TP.HCM lồng ghép tổ chức chương trình “Hái hoa dân chủ” tìm hiểu Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025).

Dịp này, Ban Thường trực Hội Luật gia TP.HCM chính thức ra mắt trang Fanpage Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh. Fanpage sẽ trở thành cầu nối tin cậy giữa Hội với Hội viên và nhân dân, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin pháp luật

Trang Fanpage Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh là cầu nối tin cậy giữa Hội với Hội viên và nhân dân, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin pháp luật. Ảnh: NGUYỄN CHÍNH

Theo bà Ung Thị Xuân Hương, Fanpage là nhiệm vụ cấp thiết để kết nối hội viên, đảm bảo thông tin nhanh chóng, chính xác. Trang mạng xã hội này đóng vai trò như “giảng đường số”, “văn phòng riêng” để tư vấn pháp luật, phản biện xã hội, góp phần đưa pháp luật đến gần dân hơn. Đồng thời, Fanpage giúp khẳng định vị thế của Hội với bộ máy tinh gọn, hiệu quả trong kỷ nguyên số.