Án lệ 81/2025 và triết lý 'có nợ phải trả' 12/02/2026 10:11

(PLO)- Án lệ 81/2025 do GS-TS Đỗ Văn Đại đề xuất với triết lý "có nợ phải trả", giải quyết được hai khó khăn tương đối phổ biến trong thực tiễn xét xử tại tòa án cũng như tại trọng tài.

TAND Tối cao vừa công bố 10 án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao thông qua. Trong đó, có Án lệ số 81/2025 về xác định tranh chấp dân sự về đòi lại tài sản.

Nguồn án lệ dựa trên Quyết định giám đốc thẩm số 13/2022/KDTM-GĐT ngày 12-12-2022 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng dịch vụ” giữa nguyên đơn là công ty M với bị đơn là công ty A.

Hình minh họa.

Nội dung vụ án được chọn làm án lệ

Theo công ty M, ngày 1-7-2012, công ty M và công ty A đã ký hợp đồng dịch vụ. Theo đó, công ty M sẽ cử các chuyên gia kỹ thuật để cung cấp các dịch vụ và hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến việc sản xuất bột giấy của công ty A.

Sau khi hoàn thành công việc, công ty M đã phát hành tổng cộng 6 hóa đơn thương mại. Ngày 1-6-2013, công ty A gửi văn bản tới công ty M xác nhận rằng sẽ thanh toán chi phí dịch vụ cho công ty M.

Công ty M đã liên tục yêu cầu công ty A thanh toán. Tuy nhiên, công ty A chưa thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào đối với phí và chi phí theo hợp đồng dịch vụ, cụ thể là hơn 26 triệu Yên Nhật tại các hóa đơn thương mại.

Vì vậy, công ty M khởi kiện đề nghị buộc công ty A thanh toán tiền và tiền lãi chậm trả với số tiền tương đương hơn 8,7 tỉ đồng Việt Nam.

Công ty A thì cho rằng đã hết thời hiệu khởi kiện nên đề nghị áp dụng quy định về thời hiệu khởi kiện để đình chỉ giải quyết vụ án.

Ngày 30-11-2019, TAND tỉnh Tuyên Quang ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án kinh doanh thương mại giữa công ty M với công ty A.

Công ty M kháng cáo. Ngày 6-5-2020, TAND Cấp cao tại Hà Nội không chấp nhận kháng cáo của công ty M; giữ nguyên quyết định đình chỉ.

Công ty M có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm.

Ngày 23-12-2021, Chánh án TAND Tối cao kháng nghị theo hướng hủy các quyết định; giao hồ sơ vụ án cho TAND tỉnh Tuyên Quang giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm. Sau đó, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã chấp nhận kháng nghị này.

Nhận định của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao

Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao cho rằng công ty M đã phát hành 6 hóa đơn thương mại đối với phí dịch vụ phải trả. Công ty A có nghĩa vụ thanh toán hóa đơn cuối cùng trước ngày 31-3-2013.

Ngày 1-6-2013, công ty A có công văn do Phó Tổng Giám đốc công ty A ký khẳng định lại việc sẽ thanh toán chi phí dịch vụ cho công ty M.

Như vậy, các bên đã có thỏa thuận chấm dứt việc thực hiện hợp đồng và công ty A đã xác định nghĩa vụ thanh toán tiền theo các hóa đơn thương mại và tiền lãi chậm trả. Vì vậy, các bên không tranh chấp hợp đồng nữa nên việc công ty M khởi kiện đề nghị công ty A phải thanh toán khoản tiền nêu trên phải được xác định là tranh chấp dân sự về đòi lại tài sản. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm xác định quan hệ pháp luật tranh chấp về kinh doanh thương mại “Tranh chấp hợp đồng dịch vụ” là không đúng.

Theo khoản 2 Điều 155 BLDS 2015 thì trường hợp này không áp dụng thời hiệu khởi kiện. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm đánh giá không đầy đủ, chính xác các tình tiết nêu trên của vụ án nên chấp nhận đề nghị của công ty A về việc áp dụng thời hiệu theo khoản 2 Điều 184 BLTTDS 2015. Từ đó, áp dụng điểm e khoản 1 Điều 217 BLTTDS để quyết định đình chỉ giải quyết vụ án là không đúng pháp luật.