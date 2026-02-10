Án lệ về định tội danh đối với hành vi chiếm đoạt tài sản của mình đang bị công an tạm giữ 10/02/2026 06:41

(PLO)- Theo án lệ, bị cáo phạm tội trộm cắp tài sản vì lợi dụng lúc không có người trông coi đã lén lút vào trộm cắp xe máy của mình nhưng đang bị Công an xã tạm giữ hành chính.

TAND Tối cao vừa công bố 10 án lệ, trong đó có Án lệ số 74/2025 về việc định tội danh “trộm cắp tài sản” đối với hành vi chiếm đoạt tài sản của mình đang bị cơ quan có thẩm quyền tạm giữ.

Án lệ này do Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TAND Tối cao đề xuất.

Nguồn án lệ dựa trên Bản án hình sự phúc thẩm số 116/2023/HS-PT ngày 31-3-2023 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng về vụ án giết người, trộm cắp tài sản đối với bị cáo Đ.

Một số xe vi phạm đang bị cơ quan có thẩm quyền tạm giữ. Ảnh: THY NHUNG

Theo hồ sơ, chiều 8-7-2022, Đ cùng bạn đến UBND xã T để nhận lại xe đang bị tạm giữ do vi phạm giao thông (Đ cho một người bạn khác mượn xe này). Đ ra dấu hiệu nói bạn giữ xe và chờ bên ngoài, để Đ vào nhận lại xe.

Thấy xe trong nhà kho không có người trông coi, Đ đến lén lút mở cửa, vào đấu lại dây điện xe, dắt xe ra ngoài nổ máy xe. Đ ra dấu cho C điều khiển xe máy của C về nhà C, còn Đ điều khiển xe mang về nhà cất giấu.

Vài này sau đó do bị lực lượng chức năng truy đuổi nên Đ đã tấn công và gây thiệt mạng một người.

Tại bản kết luận định giá xác định giá trị xe máy là 22,8 triệu đồng.

Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Khánh Hòa xử phạt bị cáo Đ chung thân về tội giết người và 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản; tổng hợp hình phạt là chung thân.

Phía bị hại kháng cáo đề nghị tuyên hình phạt tử hình; làm rõ đồng phạm; xem xét về hành vi che giấu, không tố giác tội phạm..

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị HĐXX giữ nguyên bản án sơ thẩm.

HĐXX phúc thẩm nhận định cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 173 BLHS và tội giết người theo điểm d, n khoản 1 Điều 123 BLHS là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Về hình phạt đã áp dụng, bị cáo Đ bị khuyết tật nghe, nói mức độ nặng, bị cáo thực hiện hai hành vi phạm tội tuy nhiên chưa đủ cơ sở coi là có tính chất đê hèn. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Cha, mẹ bị cáo đã bồi thường cho đại diện bị hại 150 triệu đồng nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm p, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS.

Do đó, toà án cấp sơ thẩm xử phạt cáo Đ chung thân về tội giết người, 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản là đảm bảo tính nghiêm khắc và phù hợp, đúng quy định của pháp luật. Do đó kháng cáo của đại diện hợp pháp của bị hại đề nghị tăng hình phạt lên tử hình đối với bị cáo là không có cơ sở chấp nhận.

Về yêu cầu xem xét đối với người đồng phạm khác và hành vi che giấu, không tố giác tội phạm cũng không có cơ sở…

Từ đó, HĐXX phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm.