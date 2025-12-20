Phòng công chứng đầu tiên tại TP.HCM chuyển đổi thành Văn phòng công chứng 20/12/2025 19:23

Mới đây (ngày 19-12), Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy đã ký quyết định phê duyệt đề án chuyển đổi Phòng Công chứng số 12 thành Văn phòng Công chứng Lê Văn An.

Theo đó, PCC số 12 được tiếp nhận và đổi tên từ Phòng Công chứng số 3 trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nay UBND TP phê duyệt đề án số 7004/ĐA-STP ngày 25-11-2025 của Sở Tư pháp và chuyển thành VPCC Lê Văn An.

PCC số 12 có trách nhiệm rà soát, kiểm kê tài sản, phương tiện làm việc, các nguồn tài chính; xác định khấu hao, thanh lý các tài sản không còn giá trị; bàn giao các tài sản còn giá trị cho Sở Tư pháp theo quy định. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thất thoát tài sản, nguồn tài chính, ngân sách nhà nước.

Bàn giao nguyên trạng hồ sơ (bao gồm tài liệu, dữ liệu số hóa và công việc đang xử lý), đảm bảo chuyển giao toàn bộ quyền, nghĩa vụ trong hoạt động công chứng, toàn bộ hồ sơ công chứng của PCC số 12 cho VPCC Lê Văn An.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn PCC số 12 giải quyết chế độ, chính sách đối với công chứng viên, viên chức khác, người lao động của PCC số 12 trong trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc (nếu có).

Sở Tư pháp cũng phối hợp Sở Tài chính thực hiện các nội dung liên quan đến xử lý tài chính, tài sản tại PCC số 12. Tiếp nhận tài sản do PCC số 12 bàn giao; lập hồ sơ báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý, trên cơ sở đó tổ chức xử lý tài sản theo quy định.

Như PLO đã đưa tin, Nghị định 104/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng đã quy định về đề án chuyển đổi các PCC thành VPCC và lộ trình thực hiện.

PCC có thể chuyển đổi bằng một trong hai phương thức là chuyển giao cho chính các Công chứng viên của PCC đó hoặc đưa ra bán đấu giá.

Về lộ trình thực hiện, sẽ căn cứ mức tự chủ tài chính của PCC mà sẽ có lộ trình khác nhau: (1) Đối với các PCC tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên và chi đầu tư: Chậm nhất là ngày 31-12-2026; (2) Đối với các PCC tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên: Chậm nhất là ngày 31-12-2027; (3) Đối với các PCC không thuộc hai trường hợp trên là chậm nhất là ngày 31-12-2028.