Bảo vệ danh dự nghề nghiệp luật sư qua đạo đức và chất lượng dịch vụ 20/12/2025 16:04

(PLO)- Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh nhấn mạnh đạo đức và chất lượng dịch vụ là những giá trị cốt lõi mà luật sư phải duy trì để bảo vệ danh dự nghề nghiệp.

Ngày 20-12, Đoàn Luật sư (LS) TP Cần Thơ tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập.

Phát biểu tại đây, ông Lê Tuấn Khanh, Chủ nhiệm Đoàn LS TP Cần Thơ, đã ôn lại từ những ngày đầu mới thành lập Ban Bào chữa nhân dân tỉnh Hậu Giang vào năm 1984 đến năm 1990 Đoàn Luật sư tỉnh Hậu Giang chính thức được thành lập, với 9 LS.

Ông Lê Tuấn Khanh, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Bảo vệ công lý và quyền con người

Trải qua nhiều lần chia tách địa giới hành chính, đến nay, Đoàn LS TP Cần Thơ đã lớn mạnh với hơn 500 LS và gần 200 người tập sự, là Đoàn LS lớn thứ 4 trên cả nước.

Cũng theo ông Lê Tuấn Khanh, trong suốt 35 năm qua, các thế hệ LS TP đã không ngừng nỗ lực, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lý và quyền con người, quyền công dân trên địa bàn thành phố và khu vực.

Thông qua những hoạt động đó, vai trò của LS ngày càng được khẳng định, góp phần tích cực vào công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, củng cố niềm tin của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp vào pháp luật và công lý.

Trao Kỷ niệm chương cho các luật sư gắn bó với nghề 35 năm. Ảnh: NHẪN NAM

Trong thời gian tới, Đoàn sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực quản trị Đoàn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động hành nghề LS

Đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ LS có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn sâu, kỹ năng nghề nghiệp tốt, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Cùng đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý và điều hành hoạt động của Đoàn; mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí, trợ giúp pháp lý…

Đoàn LS TP mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND TP Cần Thơ và các cơ quan, đơn vị trong việc tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc ổn định để Đoàn có địa điểm xứng tầm thực hiện tốt vai trò tổ chức xã hội – nghề nghiệp; Giao thêm nhiệm vụ tư vấn, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính sách, pháp luật, phát huy hơn nữa vai trò của LS trong đời sống pháp lý - xã hội của TP.

Các luật sư nhận kỷ niệm chương trên 15 năm hoạt động và bằng khen của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Ảnh: NHẪN NAM

Cung cấp dịch vụ pháp lý phải chất lượng

TS-LS Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn LS Việt Nam chúc mừng và ghi nhận những thành tích mà Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng kỷ luật và đội ngũ LS TP Cần Thơ đã đạt được trong suốt 35 năm qua.

TS-LS Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn LS Việt Nam phát biểu. Ảnh: NHẪN NAM

Để Đoàn LS TP phát triển trong thời gian tới, ông Thịnh đề nghị Đoàn cần coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp LS, phải coi đây là nhiệm vụ hàng đầu để xây dựng chất lượng đội ngũ LS.

Mỗi LS và cả đội ngũ LS phải là tấm gương mẫu mực trong việc thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và thực thi công lý. Từ đó tạo lập niềm tin vững chắc với Đảng, chính quyền và nhân dân TP về chất lượng LS, chất lượng cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư với khách hàng.

“Chúng ta chỉ có thể quan trọng khi chúng ta đóng góp được nhiều cho đất nước. Mỗi LS và cả đội ngũ LS trên tinh thần phục vụ cộng đồng, cống hiến xã hội, mỗi khi cung cấp dịch vụ pháp lý là phải chất lượng.

Chúng ta tự tôn, tự hào về nghề nhiệp, được xã hội tôn vinh, coi là một nghề cao quý, và chúng ta chỉ có thể cao quý khi chúng ta có nhiều cống hiến cho xã hội. Chúng ta phải giữ được đạo đức nghề nghiệp, danh dự nghề nghiệp, nếu chúng ta làm được điều đó thì chúng ta nhận được sự tôn vinh của xã hội đây là một cao quý” - Chủ tịch Liên đoàn LS nhấn mạnh.

Ông cũng đề nghị Đoàn cần triển khai mô hình quản trị theo hướng hiện đại, minh bạch, gắn bó mật thiết với các LS, phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn LS Việt Nam trong hoạt động tự quản về bồi dưỡng LS, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho LS, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến LS, xây dựng niềm tin chính với các LS vào ngôi nhà chung là Liên đoàn LS Việt Nam và Đoàn LS Cần Thơ.