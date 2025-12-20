Chuyển tội danh với 2 bị can vụ CIPCO chi tiền tặng quà lãnh đạo TP Cần Thơ 20/12/2025 11:58

(PLO)- Kết luận điều tra nhận định việc lãnh đạo Công ty hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO) chi tiền tặng quà lãnh đạo thành phố Cần Thơ không cấu thành tội đưa hối lộ và nhận hối lộ nên đã chuyển đổi tội danh.

Liên quan đến vụ sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO), Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Cần Thơ đã ban hành kết luận điều tra vụ án, đồng thời thay đổi tội danh đối với nhiều bị can so với giai đoạn khởi tố ban đầu.

Theo đó, Cơ quan CSĐT đã thay đổi tội danh đối với bị can Đặng Minh Thừa (Phó Giám đốc Chi nhánh phía Nam SCIC, Chủ tịch HĐQT CIPCO) và Trần Văn Phúc (Tổng Giám đốc CIPCO) từ tội “Đưa hối lộ” sang tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngoài ra, bị can Trần Văn Phúc, Trương Văn Tiên (Trưởng phòng Kế toán) và Trần Ngọc Trung (Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh) còn bị đề nghị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Nhận tiền cho thuê hành lang kỹ thuật, không hợp đồng, không hạch toán

Theo kết luận điều tra, Cơ quan CSĐT tiếp nhận nhiều đơn tố giác liên quan đến các sai phạm trong hoạt động quản lý, cho thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp Trà Nóc.

Một trong những sai phạm được làm rõ là việc cho thuê hành lang an toàn kỹ thuật tại khu công nghiệp này.

Năm 2023, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy sản Nam Mỹ được yêu cầu trả lại phần hành lang kỹ thuật đang sử dụng làm bãi giữ xe. Sau đó, Trần Ngọc Trung, đại diện CIPCO, đã thương lượng cho thuê lại với giá 150 triệu đồng/năm.

Cựu lãnh đạo CIPCO bị cáo buộc chiếm đoạt tiền doanh nghiệp, chi quà trái quy định để “chạy” dự án

Ngày 9-11-2023, đại diện Công ty Nam Mỹ giao 150 triệu đồng tiền mặt cho Trần Ngọc Trung. Trung chuyển tiền cho Trương Văn Tiên, rồi Tiên đưa cho Trần Văn Phúc. Theo kết quả điều tra, ông Phúc giữ lại 100 triệu đồng, ông Tiên nhận 50 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này không được lập hợp đồng, không xuất hóa đơn, không hạch toán tài chính.

Chỉ sau khi bị tố cáo, các bị can mới trả lại tiền và lập chứng từ xác nhận khống, ghi lùi thời gian. Cơ quan điều tra xác định văn bản này được soạn thảo sau thời điểm bị tố cáo, không phản ánh đúng bản chất giao dịch.

Nhận tiền ngoài hợp đồng thuê đất 942 triệu đồng

Cơ quan CSĐT còn làm rõ hành vi nhận tiền ngoài hợp đồng thuê đất khi Công ty TNHH MTV Thủy sản Song Trang chuyển nhượng nhà máy cho Công ty TNHH Thủy sản Vạn Vinh tại Khu công nghiệp Trà Nóc 2.

Theo kết luận điều tra, các bị can đã thỏa thuận ghi giá thuê đất trên hợp đồng thấp hơn thực tế, buộc doanh nghiệp phải thanh toán ngoài hợp đồng số tiền 942 triệu đồng. Số tiền này được chuyển qua nhiều tài khoản cá nhân, một phần dùng để hoàn ứng nội bộ, phần còn lại bị chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra xác định hành vi trên gây thiệt hại cho CIPCO 942 triệu đồng. Đến nay, Trần Văn Phúc và Trương Văn Tiên đã nộp tiền khắc phục hậu quả.

Kết luận điều tra nhận định việc lãnh đạo Công ty hạ tầng Khu công nghiệp chi tiền tặng quà lãnh đạo thành phố Cần Thơ không cấu thành tội đưa hối lộ và nhận hối lộ

Ngoài ra, CIPCO còn bị xác định có hành vi lập chứng từ khống trong việc sơn sửa hàng rào Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Trà Nóc 1 và Trà Nóc 2, với tổng giá trị hơn 1,1 tỉ đồng.

Kết luận giám định cho thấy nhiều hạng mục có giá trị thực tế thấp hơn đáng kể so với giá trị thanh toán. Hiện Cơ quan điều tra đang chờ kết luận giám định bổ sung để xem xét xử lý tiếp theo.

Tặng quà, tiền cho lãnh đạo khi tìm hiểu dự án

Đáng chú ý, quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan CSĐT xác định lãnh đạo CIPCO đã chỉ đạo sử dụng tiền của công ty để tặng quà, tiền cho nguyên Bí thư, nguyên Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và một số cán bộ, nhằm tranh thủ sự ủng hộ trong quá trình tìm hiểu đầu tư Dự án Khu công nghiệp Cờ Đỏ – Thới Lai.

Theo kết luận điều tra, năm 2023, CIPCO được SCIC chấp thuận chủ trương tìm hiểu đầu tư dự án KCN Cờ Đỏ – Thới Lai. Tuy nhiên, sau đó UBND TP Cần Thơ chấp thuận cho một doanh nghiệp khác nghiên cứu dự án.

Muốn được tiếp cận dự án, Đặng Minh Thừa và Trần Văn Phúc đã bàn bạc, thống nhất việc chuẩn bị quà và tiền để tiếp cận lãnh đạo TP Cần Thơ.

Theo kết luận điều tra, tổng số tiền dùng để tặng quà là 45.000 USD, cùng nhiều hiện vật khác. Việc chi tiền này được thực hiện thông qua tạm ứng và hoàn ứng không đúng quy định, không phục vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với các lãnh đạo liên quan, cơ quan chức năng xác định có việc nhận tiền và quà tặng từ đại diện doanh nghiệp. Tuy nhiên, quá trình tiếp xúc không có sự hứa hẹn, không có hành vi thực hiện hay không thực hiện theo yêu cầu của doanh nghiệp để trục lợi. Việc ban hành các văn bản liên quan được xác định là đúng chức năng, nhiệm vụ, không trái quy định pháp luật.

Do đó, chưa đủ căn cứ cấu thành tội “Nhận hối lộ” theo Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, về mặt Đảng và chính quyền, các lãnh đạo liên quan đã bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Riêng đối với một số cán bộ có hành vi chi tạm ứng, hoàn ứng không đúng quy định, Cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định tài chính bổ sung. Sau khi có kết luận, nếu xác định có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan CSĐT sẽ tiếp tục xử lý theo quy định.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, nguyên nhân dẫn đến các sai phạm là do các bị can hạn chế nhận thức pháp luật, nôn nóng trong quá trình triển khai dự án, đồng thời lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để thực hiện các hành vi trái quy định.

Cơ quan điều tra kiến nghị CIPCO rà soát, hoàn thiện các quy chế quản lý, tài chính, đấu thầu, nhằm ngăn ngừa sai phạm tương tự. Đồng thời kiến nghị UBND TP Cần Thơ xem xét, hoàn thiện quy trình chấp thuận chủ trương đầu tư, bảo đảm đúng quy định pháp luật, hạn chế phát sinh tiêu cực trong hoạt động đầu tư khu công nghiệp.