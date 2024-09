Lý do Tổng Giám đốc Công ty CIPCO bị khởi tố 10/09/2024 11:47

Liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty CP xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO), ngày 10-9, thông tin từ Đảng ủy khối doanh nghiệp TP Cần Thơ, cho biết đã có quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Trần Văn Phúc, Bí thư Chi bộ, Tổng Giám đốc Công ty CIPCO.

Việc tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Phúc để phục vụ điều tra vụ án.

Nguồn tin của PLO cũng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã có yêu cầu các đơn vị phối hợp điều tra.

Theo đó, trong quá trình điều tra vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty CIPCO, có liên quan đến bị can Trần Văn Phúc - Tổng Giám đốc, công an xác định được bị can Phúc và 2 cá nhân khác, thuộc phòng Kế hoạch - Kinh doanh, đã thực hiện hành vi nhận tiền doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong Khu Công nghiệp Trà Nóc 1, Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, để cho thuê hành lang an toàn kỹ thuật nhưng không ký hợp đồng, không báo cáo tài chính theo quy định.

Ngoài ra, Công an phát hiện các cá nhân trên còn lợi dụng việc ký hợp đồng cho thuê lại đất đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong Khu Công nghiệp để buộc thanh toán tiền ngoài hợp đồng sai quy định.

Tổng Giám đốc Công ty CIPCO

Để phục vụ quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thông báo đến UBND TP Cần Thơ, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước và Công ty CP xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ biết.

Đồng thời, yêu cầu căn cứ thẩm quyền tạm đình chỉ công việc đối với người lao động theo quy định tại điều 128 Bộ luật Lao động năm 2019 và có phương án bố trí nhân sự thay thế; cử đại diện không liên quan đến các sai phạm xảy ra tại CIPCO làm việc với Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khi có yêu cầu.

Trong một diễn biến khác, trước đó, một số doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Nóc 1 và Trà Nóc 2 đã có khiếu nại về việc thu giá dịch vụ thoát nước của công ty CIPCO.

Công ty CP xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO). Ảnh: HD

Sau đó, UBND TP Cần Thơ đã thống nhất việc thành lập Đoàn thanh tra, thanh tra việc thu giá dịch vụ thoát nước của Công ty CIPCO và giao cho Thanh tra TP Cần Thơ tổ chức thực hiện.

Như PLO đưa tin, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Phúc, Tổng Giám đốc cùng các cá nhân là kế toán trưởng, nhân viên Phòng kế hoạch kinh doanh của Công ty CP xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp Cần Thơ để điều tra về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.