Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Hải Trung làm Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Ngày 25-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 397, điều động, bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-3-2025.

Trước đó, ngày 19-2, Thủ tướng đã ký các Quyết định điều động, bổ nhiệm các Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Cụ thể, tại Quyết định số 356, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Y Vinh Tơr, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giữ chức Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Tại Quyết định số 357, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giữ chức Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Tại Quyết định số 358, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm bà Nông Thị Hà, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giữ chức Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo là bộ được thành lập trên cơ sở Ủy ban Dân tộc tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo từ Bộ Nội vụ, do ông Đào Ngọc Dung làm bộ trưởng.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung sinh năm 1968 tại Vĩnh Phúc, từng giữ chức Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an. Ngày 1-4-2016, ông Trung được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Ngày 21-8-2018, ông Trung được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 8-6-2020, ông Nguyễn Hải Trung được Bộ Công an điều động về bộ đảm nhiệm chức danh Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Ông đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an TP Hà Nội từ tháng 7-2020.