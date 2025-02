9 đại tá và 14 thượng tá Công an tỉnh Bình Thuận xin nghỉ hưu trước tuổi 25/02/2025 13:04

(PLO)- 9 đại tá và 14 thượng tá là lãnh đạo các đơn vị cấp phòng, huyện thuộc Công an tỉnh Bình Thuận tình nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi, để việc tinh gọn bộ máy công an tỉnh được diễn ra thuận lợi.

Ngày 25-2, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ công bố quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 23 sĩ quan công an là lãnh đạo các đơn vị, địa phương. Trong số 23 sĩ quan công an nghỉ công tác có 9 đại tá và 14 thượng tá.

Các sĩ quan công an nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi.

Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết: Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh cũng như toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong công an toàn tỉnh rất trân trọng và ghi nhận những tình cảm, trách nhiệm của 23 sĩ quan công an nghỉ hưu đợt này.

Đây đều là những cán bộ nòng cốt, trưởng thành từ cơ sở, là lãnh đạo chỉ huy đã trải qua nhiều vị trí, lĩnh vực khác nhau và có nhiều kinh nghiệm công tác…

Việc xung phong, tình nguyện nghỉ hưu trước hạn tuổi không chỉ thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng, của Bộ Công an mà còn là sự hy sinh, cống hiến trong công cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Đại tá Lê Quang Nhân phát biểu tại buổi lễ.

Giám đốc Công an tỉnh mong muốn thời gian tới, các sĩ quan công an trên sẽ tiếp tục quan tâm đến lực lượng công an tỉnh nhà, thường xuyên trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu; đồng thời, tích cực tham gia đóng góp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương, thật sự là cầu nối giữa Nhân dân với lực lượng công an tại nơi cư trú để góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đại điện cho 23 sĩ quan công an nghỉ hưu trước tuổi - Đại tá Trần Đình Thiện, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng ủy, Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Công an tỉnh, các lãnh đạo, chỉ huy cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an toàn tỉnh đã tin tưởng, ủng hộ và giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình trong suốt thời gian công tác.

Đại tá Trần Đình Thiện chia sẻ tại buổi lễ.

“Những năm tháng gắn bó trong lực lượng Công an Nhân dân là quãng thời gian đầy tự hào, thử thách nhưng cũng là những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời mình; dù không còn trực tiếp công tác trong ngành, nhưng với trách nhiệm của người đảng viên, người cựu sĩ quan Công an Nhân dân, chúng tôi luôn dõi theo và sẵn sàng đóng góp kinh nghiệm, khả năng của mình cùng các đồng chí xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa bàn cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương”, Đại tá Thiện chia sẻ.