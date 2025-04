Kẹt xe kéo dài trên cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây 30/04/2025 11:13

Ngày 30-4, tin từ Đội CSGT số 6 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đã tăng cường lực lượng điều tiết giao thông tại nút giao An Phú vào cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây do lượng phương tiện đổ về hướng Bà Rịa-Vũng Tàu; Đồng Nai, Bình Thuận rất đông.

Xe di chuyển rất chậm trên cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây. Ảnh PL.

Đội CSGT số 6 đã luân phiên đóng mở cao tốc để điều tiết giao thông. Theo chị Nguyễn Phương Loan, một người dân từ TP.HCM đi du lịch Phan Thiết cho biết, do lượng phương tiện quá đông dù không ùn tắc nhưng xe di chuyển rất chậm, nhiều đoạn phải nhích từng chút một.

Phương tiện đậu tràn ra đường tại trạm dừng chân. Ảnh PL.

Đặc biệt tại khu vực Trạm dừng chân TP.HCM-Long Thành, gần như không còn chỗ xe đậu, các loại phương tiện đậu tràn ra con đường dẫn vào trạm dừng chân. Nhiều phương tiện đã chen chúc theo đường dẫn này để di chuyển ra lại cao tốc.

Xe di chuyển theo đường dẫn vào trạm dừng chân để ra cao tốc. Ảnh PL.

Xe nhích từng chút khi vào cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây.

Đoạn trạm thu phí cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây (đặt trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây) tình trạng kẹt xe cũng xảy ra, tuy nhiên nhờ lực lượng CSGT linh động đóng mở cao tốc từng đợt để hạn chế phương tiện lên cao tốc nên khi qua trạm thu phí này khoảng 10km, các phương tiện có thể di chuyển từ 70-80km/h.