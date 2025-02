Bình Thuận triển khai đề án không tổ chức công an cấp huyện 24/02/2025 17:19

(PLO)- Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận yêu cầu công an các đơn vị, địa phương sẵn sàng các mặt công tác, không để gián đoạn khi áp dụng đề án không tổ chức công an cấp huyện.

Ngày 24-2, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức cuộc họp triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy công an tỉnh theo chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương.

Toàn cảnh hội nghị.

Đến nay, Công an tỉnh Bình Thuận đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy công an tỉnh theo mô hình mới không có công an cấp huyện.

4 Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận phát biểu tại hội nghị.

Nhìn chung, các đơn vị trực thuộc đã chủ động trong công tác tham mưu, đôn đốc, hướng dẫn công an địa phương, kể cả cấp xã trong bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ chuyên môn, cơ sở vật chất, phương tiện, lực lượng và công tác hậu cần.

Trưởng Công an huyện Đức Linh phát biểu.

Khi công an cấp huyện kết thúc hoạt động thì toàn bộ chức năng nhiệm vụ được điều chỉnh hợp lý về công an cấp tỉnh và công an cấp xã, đảm bảo các hoạt động bình thường, không bị bỏ sót, không bị bỏ lọt, không bị ngắt quãng.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương rà soát, căn cứ tình hình thực tế địa phương và hướng dẫn của Cục nghiệp vụ liên quan để hướng dẫn cho công an địa phương, kể cả cấp xã đối với các lĩnh vực công tác.

Đặc biệt là việc tiếp nhận các nhiệm vụ về công an tỉnh; tập trung rà soát, xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy trình công tác của công an tỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, bảo đảm an ninh, trật tự; sẵn sàng các mặt công tác và giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ Nhân dân, không để gián đoạn, đứt gãy khi áp dụng Đề án không tổ chức Công an cấp huyện.

Đại tá Lê Quang Nhân yêu cầu công an các đơn vị sẵn sàng các mặt công tác, không để gián đoạn khi áp dụng đề án không tổ chức công an cấp huyện.

Chú trọng đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội; giải quyết các thủ tục hành chính ở công an cấp xã.

Có các phương án về đường truyền, hồ sơ phục vụ việc giải quyết các thủ tục hành chính, dịch vụ công theo phân cấp mới, đảm bảo tiến độ triển khai các thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến, trực tuyến toàn trình, không để gián đoạn nhiệm vụ, duy trì phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp…

Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giải quyết tốt chế độ, chính sách theo quy định để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai thực hiện.