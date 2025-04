Người giả danh công an xin CSGT bỏ qua vi phạm bị tạm giữ 27/04/2025 10:41

(PLO)- Vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông dùng thẻ công an giả để xin bỏ qua, nhưng bị Cảnh sát giao thông phát hiện.

Ngày 27-4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vừa tạm giữ ông Lê Văn T (34 tuổi) để làm rõ hành vi sử dụng giấy tờ giả, giả danh lực lượng công an.

Ông T bị tạm giữ để tiếp tục điều tra.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành giám định, khi có kết quả sẽ tiếp tục điều tra và tiến hành các thủ tục có liên quan.

Như PLO đã đưa tin, khuya 25-4, Tổ tuần tra thuộc phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bình Dương) tuần tra, kiểm soát và đo nồng độ cồn trên tuyến đường Nguyễn Du (phường An Phú, TP Thuận An).

Tại đây, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện Lê Văn T điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ. Ông T xưng danh thuộc lực lượng Công an TP.HCM và xin lực lượng Cảnh sát giao thông bỏ qua lỗi vi phạm.

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện ông T có giấy Chứng minh Công an nhân dân giả, còng số 8...