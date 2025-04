Giả danh công an xin CSGT Bình Dương bỏ qua vi phạm nồng độ cồn 26/04/2025 12:05

Ngày 26-4, Công an phường An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra, làm rõ vụ việc người đàn ông tên Lê Văn T (34 tuổi) có hành vi sử dụng giấy tờ giả, giả danh lực lượng công an.

Giấy Chứng minh Công an nhân dân giả cùng còng số 8 mà T mang theo người.

Trước đó, Tổ tuần tra thuộc phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bình Dương) tuần tra, kiểm soát và đo nồng độ cồn trên tuyến đường Nguyễn Du (phường An Phú, TP Thuận An).

Tại đây, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện Lê Văn T điều khiển xe ô tô, có nồng độ cồn hơn 0,3 miligam/lít khí thở.

Thời điểm này, ông T xưng danh thuộc lực lượng Công an TP.HCM và xin lực lượng Cảnh sát giao thông bỏ qua lỗi vi phạm.

Ông T tự xưng là công an để xin lực lượng CSGT bỏ qua lỗi vi phạm.

Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện ông T đang giữ giấy Chứng minh Công an nhân dân thuộc Công an TP HCM và một còng số 8.

Kiểm tra sơ bộ, tổ tuần tra nghi giấy Chứng minh Công an nhân dân là giả nên đã đấu tranh làm rõ. Biết không thể qua mặt, ông T thừa nhận giấy Chứng minh Công an nhân dân là giả được ông T mua với giá 1 triệu đồng.

Sau đó, Tổ tuần tra đã lập biên bản vi phạm hành chính về nồng độ cồn và bàn giao ông T và tang vật cho Công an phường An Phú để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giả danh lực lượng công an.