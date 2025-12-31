TP.HCM: Cháy ki-ốt bán nước giải khát trên đường Trần Hưng Đạo, 1 người tử vong 31/12/2025 04:19

(PLO)- Công an điều tra vụ cháy xảy ra tại ki-ốt kinh doanh nước giải khát trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Hòa, TP.HCM khiến một người đàn ông tử vong.

Rạng sáng 31-12, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy ki-ốt kinh doanh nước giải khát trên đường Trần Hưng Đạo khiến một người tử vong.

TP.HCM: Cháy ki-ốt bán nước giải khát trên đường Trần Hưng Đạo, 1 người tử vong. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo thông tin ban đầu, khuya 30-12, ngọn lửa bất ngờ bùng phát kèm nhiều tiếng nổ lớn tại một ki-ốt kinh doanh nước giải khát trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Hòa, TP.HCM.

Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã sử dụng bình chữa cháy mini và nước để dập lửa nhưng không thành, sau đó trình báo cơ quan chức năng.

Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 33, Phòng PC07 điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án chữa cháy, chống cháy lan. Ảnh: PHẠM HẢI

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 33, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai phương án chữa cháy, ngăn cháy lan.

Ngọn lửa bùng phát kèm tiếng nổ lớn. Ảnh cắt từ clip

Khoảng 10 phút sau, đám cháy được khống chế. Kiểm tra bên trong ki-ốt, lực lượng chức năng phát hiện ông ĐNT (54 tuổi, quê Thanh Hóa) đã tử vong. Nhiều tài sản bên trong ki-ốt bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.