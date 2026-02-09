Cận cảnh giải cứu 6 người kẹt thang máy, kịp giờ rước dâu 09/02/2026 11:43

(PLO)- Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 10 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CHCH (PC07) Công an TP.HCM vừa giải cứu thành công nhiều người mắc kẹt thang máy tại một nhà dân trên địa bàn.

Trước đó, Trung tâm Chỉ huy 114 nhận được tin báo khẩn về sự cố kẹt thang máy tại căn nhà địa chỉ 51 Trường Sơn, phường Hòa Hưng (quận 10 cũ).

Thời điểm này, gia đình đang gấp rút chuẩn bị cho lễ rước dâu thì thang máy bất ngờ gặp trục trặc, bị kẹt tại tầng trệt của căn nhà một trệt, năm lầu. Bên trong thang máy có 6 người đang mắc kẹt, tâm lý vô cùng lo lắng vì giờ hành lễ đã cận kề.

Sau khi được giải cứu, sức khỏe và tâm lý của 6 người này đã ổn định trở lại. Sự can thiệp kịp thời của lực lượng chức năng đã giúp gia đình tổ chức lễ rước dâu đúng thời gian dự kiến, không làm gián đoạn nghi thức trọng đại. Vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người và tài sản.