Xuất hiện linh vật ngựa dát vàng khổng lồ ở Quảng Ngãi 09/02/2026 15:02

(PLO)- Linh vật ngựa cao hơn 10 m được dát vàng lấp lánh, trưng bày tại công viên Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

Những ngày giáp Tết, công viên Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi nhộn nhịp hơn khi đông đảo người dân tìm đến tham quan, ghi hình bên linh vật ngựa vàng - biểu tượng Tết Bính Ngọ 2026 của tỉnh vừa được đưa vào trưng bày.

Video: Linh vật ngựa dát vàng ở Quảng Ngãi

Ghi nhận ngày 9-2, khu vực đặt linh vật luôn có người dừng chân quan sát, chụp ảnh lưu niệm. Nhiều người dân đánh giá linh vật năm nay có tạo hình đẹp, khỏe khoắn, mang lại cảm giác mới mẻ so với các năm trước.

Linh vật ngựa tạo hình ấn tượng đi kèm thông điệp về khát vọng vươn ra biển, gắn kết đại ngàn với đại dương.

"Ngựa nhìn rất có thần, dáng vươn cao, mạnh mẽ. Đứng ở đây thấy không khí Tết rõ hơn"- anh Nguyễn Văn Tánh chia sẻ.

Theo ông Đỗ Thế Bình, Giám đốc Công ty Binh Decoration (TP.HCM - đơn vị thiết kế), linh vật ngựa lớn tại Quảng Ngãi có tổng chiều cao khoảng 10 m. Trong đó phần ngựa cao khoảng 7 m, đặt trên bệ cao 3 m, chiều dài khoảng 8 m. Linh vật được tạo hình bằng mút xốp, kết cấu khung thép chắc chắn và được dát vàng bên ngoài.

Từng đường nét tỉ mỉ trên linh vật ngựa được dát vàng ở Quảng Ngãi.

"Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến hình thể, khuôn mặt, đôi mắt, cùng các khối cơ bắp và nhịp chuyển động để thể hiện một chú ngựa cường tráng, khỏe khoắn và dũng mãnh. Hình thái linh vật mang sự tự tin, linh động, thể hiện tinh thần mạnh mẽ và khí chất nổi bật"- ông Bình nói.

Bên cạnh linh vật ngựa lớn, tại khu vực công viên trước Bưu điện Quảng Ngãi còn trưng bày một linh vật ngựa nhỏ, cao khoảng 4 m, dài khoảng 5 m. Dù phong cách thể hiện khác nhau, linh vật vẫn giữ được dáng vẻ cường tráng, toát lên tinh thần mạnh mẽ theo một hướng sáng tạo riêng.

Theo ông Bình, toàn bộ linh vật được thi công tại TP.HCM, ứng dụng thiết kế 3D, kết hợp máy móc gia công hiện đại nhằm thể hiện chính xác từng chi tiết. Thời gian thực hiện dự án khoảng hai tháng cho khâu lên ý tưởng và hơn một tháng rưỡi cho thi công, trong đó có khoảng 10 ngày chạy CNC, 10 ngày làm kết cấu và 15-20 ngày hoàn thiện, gia cường bề mặt để bảo đảm an toàn khi trưng bày ngoài trời.

Do kích thước lớn, việc vận chuyển linh vật từ TP.HCM ra Quảng Ngãi phải sử dụng xe siêu trường, siêu trọng, gặp nhiều khó khăn khi di chuyển qua cầu và khu vực có hệ thống đường dây điện.

"Với lớp dát vàng, linh vật được bảo hành trong suốt thời gian trưng bày 1–2 năm và tiếp tục bảo trì lâu dài nếu địa phương có nhu cầu giữ lại" -

ông Bình thông tin thêm.

Ông Bùi Văn Quang, Tổng giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi, cho biết năm nay toàn bộ kinh phí trang trí Tết trên địa bàn được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, với sự chung tay của các doanh nghiệp. Sự đón nhận tích cực của người dân được xem là thước đo quan trọng cho nỗ lực làm mới không gian xuân đô thị.