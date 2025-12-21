Cảnh sát giải cứu 3 người mắc kẹt trong thang máy bệnh viện 21/12/2025 11:31

(PLO)- Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Đà Nẵng kịp thời giải cứu ba người mắc kẹt trong thang máy bệnh viện giữa đêm khuya.

Sáng 21-12, Công an TP Đà Nẵng cho hay lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) vừa giải cứu kịp thời ba người bị mắc kẹt trong thang máy bệnh viện giữa đêm khuya.

Đưa người mắc kẹt trong thang máy bệnh viện ra ngoài. Ảnh: CA

Cụ thể, lúc 0 giờ 48 cùng ngày, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo có người bị mắc kẹt trong thang máy tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (phường Tam Kỳ).

Sự cố xảy ra vào thời điểm đêm khuya, tại cơ sở y tế đang có nhiều bệnh nhân điều trị nội trú, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của người bị nạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng điều động một xe cứu hộ cùng tám cán bộ chiến sĩ đến hiện trường làm nhiệm vụ.

Chỉ sau khoảng hai phút di chuyển, lực lượng và phương tiện đã có mặt tại hiện trường. Qua trinh sát nhanh, các chiến sĩ xác định trong cabin thang máy có ba người bị mắc kẹt, gồm hai bệnh nhân và một nhân viên y tế.

Ba người được ứng cứu kịp thời. Ảnh: CA

Do không gian kín, thời gian mắc kẹt kéo dài, các nạn nhân có biểu hiện lo lắng, hoảng sợ. Bằng kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, các cán bộ chiến sĩ đã khẩn trương triển khai phương án cứu nạn an toàn.

Lực lượng chức năng vừa trấn an tinh thần nạn nhân, vừa sử dụng các thiết bị chuyên dụng để tiếp cận, mở cửa thang máy đúng quy trình kỹ thuật.

Đến 0 giờ 55, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công ba nạn nhân, đưa ra ngoài an toàn, sức khỏe ổn định.